Lollapalooza Argentina 2027: el festival anunció su nueva edición y la venta de entradas

El festival de música llegará a Buenos Aires en marzo. La venta de entradas está a punto de comenzara aunque aun no se conoce su grilla

El Lollapalooza Argentina 2027 llega al Hipódromo de San Isidro y se espera que lleguen miles de fanáticos durante tres jornadas. El festival se desarrollará desde el viernes 132 hasta el domingo 14 de marzo . El festival reúne a más de 100 artistas y vuelve a posicionarse como uno de los eventos musicales más convocantes de la región.

Si bien, aun no anunciaron la grilla de artistas que formarán parte del line up del 2027, se espera que se presenten artistas nacionales y que lleguen al país cantantes internacionales. Cabe recordar que la programación del 2025 incluyó a figuras como Sabrina Carpenter y Tyler The Creator, junto con la llegada de Chappell Roan, Doechii, Addison Rae, Lola Young, Aitana y Lewis Capaldi. Además, el público pudo disfrutar del regreso de Deftones, Skrillex, Lorde y Turnstile.

Esta edición marca la decimosegunda realización del festival en el país y mantiene su propuesta de música, arte y experiencias culturales. Según informaron, las entradas para el evento saldrán a la venta en las próximas horas.

Entradas para el Lollapalooza

La venta de entradas comenzará el miércoles 3 de junio a las 10hs, a través de de allaccess.com.ar. Esta primera etapa será exclusiva para los integrantes de Lolla FA,: para poder acceder a esta pre-venta los fanáticos deben haber asistido al menos 5 ediciones del festival. Los inegrantes de Lolla FA recibirán un código mediante correo electrónico que les permitirá adquirir hasta 2 abonos a valor Early Bird, de $205.000 + service charge cada uno.

Una vez finalizada esta primera etapa, el jueves 4 de junio a las 10hs, se habilitará la venta de los Early Bird y la preventa exclusiva para clientes de Visa Santander.

>> Leer más: Lollapalooza Argentina 2026: en cuestión de minutos, se agotaron las primeras entradas

Tipos de entrada para el Lollapalooza

Como casi todos los años, el Lollapalooza Argentina ofrece tickets con diferentes precios y beneficios:

1. Day Pass (Abono General):

Acceso a los 3 días del festival y a los 5 escenarios.

Entrada a áreas temáticas: Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y recorrido de arte.

Ingreso al Beergarden (solo mayores de 18).

Posibilidad de comprar: comida y bebida de reconocidos chefs restaurantes y merchandising oficial.

Estaciones de agua gratuitas.

Alquiler de lockers.

Entrada sin cargo para niños menores de 10 años.

2. Day Pass Plus (Acceso Preferencial): Incluye todo lo del abono general, más:

Acceso a zonas exclusivas de descanso con sombra.

Wifi gratuito.

Baños preferenciales.

Pantallas gigantes con transmisión en vivo.

Estaciones de carga de celular.

Lockers gratuitos.

Acceso prioritario a: gastronomía y bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación, merchandising oficial.

Atención personalizada por parte del staff.

3. Day Pass Lolla Lounge (Experiencia Premium): Incluye todo lo del abono Plus y además: