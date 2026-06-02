Barbie Vélez le respondió a Fede Bal: "No hables más de mí"

Una década después de los hechos, Fede Bal y Barbie Vélez volvieron a hablar públicamente sobre su separación, marcada por un extenso proceso judicial. En una entrevista reciente, él aseguró que el tiempo le “dio la razón”. Ella le respondió con un pedido de silencio y aseguró que ese vínculo generó “el trauma más grande” de su vida.

“Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado. La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, dijo Bal en una nota con José María Listorti para el canal Blender. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, sumó.

Barbie y Fede protagonizaron una separación completa y altamente mediática en 2016. El vínculo terminó con un proceso judicial: ella lo acusó de lesiones agravadas y violencia de género, y él respondió con una contrademanda por lesiones, destrozos en su departamento y amenazas. En 2017, el juez de la causa determinó el sobreseimiento de ambos y cerró el caso ante la falta de pruebas concluyentes.

“Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y vas a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá. No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, apuntó Bal, en referencia a otros acusados de delitos vinculados a violencia de género, como Juan Darthés.

La respuesta de Barbie Vélez a Fede Bal

Ante estos dichos públicos, Barbie no tardó en responder, al aire de otro streaming. Visiblemente afectada, aseguró con contundencia: “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible, cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más de mí”.