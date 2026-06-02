La Capital | Zoom | Barbie Vélez

Barbie Vélez le respondió a Fede Bal: "No hables más de mí"

Bal habló sobre la separación en la que intervino la justicia, y ella replicó duramente en un streaming

2 de junio 2026 · 10:04hs
Google Seguir a La Capital en Google
Barbie Vélez replicó duramente a los dichos públicos de Fede Bal sobre la separación que incluyó una demanda por violencia de género

Barbie Vélez replicó duramente a los dichos públicos de Fede Bal sobre la separación que incluyó una demanda por violencia de género

Una década después de los hechos, Fede Bal y Barbie Vélez volvieron a hablar públicamente sobre su separación, marcada por un extenso proceso judicial. En una entrevista reciente, él aseguró que el tiempo le “dio la razón”. Ella le respondió con un pedido de silencio y aseguró que ese vínculo generó “el trauma más grande” de su vida.

“Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado. La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, dijo Bal en una nota con José María Listorti para el canal Blender. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, sumó.

Embed - Fede Bal: "Hay que quedarse y dar la cara" #blender #ban

>> Leer más: "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol": furor por la serie vertical de Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez

Barbie y Fede protagonizaron una separación completa y altamente mediática en 2016. El vínculo terminó con un proceso judicial: ella lo acusó de lesiones agravadas y violencia de género, y él respondió con una contrademanda por lesiones, destrozos en su departamento y amenazas. En 2017, el juez de la causa determinó el sobreseimiento de ambos y cerró el caso ante la falta de pruebas concluyentes.

“Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y vas a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá. No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”, apuntó Bal, en referencia a otros acusados de delitos vinculados a violencia de género, como Juan Darthés.

La respuesta de Barbie Vélez a Fede Bal

Ante estos dichos públicos, Barbie no tardó en responder, al aire de otro streaming. Visiblemente afectada, aseguró con contundencia: “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible, cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más de mí”.

Embed - ESCÁNDALO: EL FUERTE DESCARGO DE BARBIE VÉLEZ CONTRA FEDE BAL | STORYTIME 01/06#bondi #lam #polemica

Noticias relacionadas
Perfume Patria se presenta todos los viernes de junio a las 21 en Espacio Magma

La obra que transforma una casa en escenario: "Perfume Patria" vuelve todos los viernes de junio

Mirtha Legrand habló sobre la estatua de Villla Cañás

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estatua homenaje: "¡Es horrible!"

Dua Lipa dio el sí 

Dua Lipa se casó con Callum Turner: la curiosa conexión argentina detrás de su historia de amor

Un cantante de cumbia santfesina falleció en un accidente 

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Ver comentarios

Las más leídas

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Lo último

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

El gobierno santafesino planteó que el dato de Pullaro anula el relato de Perotti

El gobierno santafesino planteó que "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Se cumplen 180 años de la batalla victoriosa que la historia argentina olvidó

Se cumplen 180 años de la batalla victoriosa que la historia argentina olvidó

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado

El encargado de Brothers Fitness Club reveló que el socio detenido por usar tarjetas de crédito de otros clientes tenía más de un año de antigüedad

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado
Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio
Policiales

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Ovación
Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta
Ovación

Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta

Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta

Jordania, rival de Argentina, presentó la lista de convocados: los jugadores a tener en cuenta

Bielsa dijo que daría todo lo que ganó por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

Bielsa dijo que daría "todo lo que ganó" por ser campeón con Uruguay y negó un fin de ciclo

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Policiales
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado
Policiales

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio: los videos que expusieron al acusado

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

La Ciudad
Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien
La ciudad

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial
Salud

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación
Economía

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores
La Ciudad

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque

En un Quini 6 austero, el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones
Información General

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa
La Ciudad

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa