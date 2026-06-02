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Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un beso frente a las camaras

La expareja protagonizó una escena en "Triangulo Amoroso", la nueva ficción para redes sociales en formato vertical

2 de junio 2026 · 14:40hs
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Wanda Nara y Maxi López se dieron un beso en la nueva ficción que protagonizan

Wanda Nara y Maxi López se dieron un beso en la nueva ficción que protagonizan

Después de tanta espera, Wanda Nara y Maxi López debutaron como actores en "Triángulo Amoroso", una nueva ficción pensada para redes sociales. En este contexto, la expareja llamó la atención en las redes luego de protagonizar un beso frente a las cámaras.

Tras más de 13 años de su separación, la empresaria y conductora, y el ex futbolista parecen haber dejado atrás definitivamente sus diferencias. Así, luego de compartir pantalla en MasterChef, ambos comenzaron a filmar esta nueva serie de ficción y comedia.

La producción, diseñada para consumirse en capítulos de poco más de un minuto, cuenta con un elenco integrado por reconocidas figuras del espectáculo argentino. Entre los participantes se encuentran Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Pachu Peña, César Bordón y Eugenia Guerty. En la ficción Wanda Nara y Maxi López se interpretan a sí mismos y la trama se centra en que juntos tienen que protagonizar una ficción en la que se tiene que dar un beso.

>> Leer más:Wanda Nara y Máxi López estrenan su nueva serie en formato vertical: cuándo y dónde verla

El beso de Wanda Nara y Maxi López

En este contexto, Wanda y Maxi protagonizaron una escena que no pasó desapercibida. En el capítulo número 19 de la serie vertical, se dieron un beso que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar y muchos usuarios sugirieron que las imágenes podrían haber sido creadas o modificadas mediante inteligencia artificial.

>> Leer más:"MasterChef Celebrity": el reality que dominó el rating y llega a su final entre escándalos

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Dónde surgieron las series en formato vertical

Las series verticales son ficciones que están producidas específicamente para su consumo en redes sociales y dispositivos móviles en un formato 1080x1920 píxeles y una relación de aspecto de 9:16. Se presentan en episodios muy breves (entre 60 y 90 segundos aproximadamente) donde su objetivo principal es captar la atención de forma inmediata y sostener el interés del espectador capítulo tras capítulo.

>> Leer más: "Cómo deshacerse de una estrella de fútbol": furor por la serie vertical de Sofía Jujuy Jiménez y Barbie Vélez

Las series verticales surgieron en China en 2010. En un primer momento fueron producciones caseras compartidas en TikTok. Sin embargo, el fenómeno creció rápidamente y atrajo la atención de grandes compañías ya que eran menos costosas de producir y mas fáciles de viralizar. En este sentido, según la firma Media Partners Asia, el negocio de las series verticales ya recaudó mas de 8.000 millones de dólares.

Desde el medio especializado The Wrap comparan este fenómeno con los primeros años de YouTube: “En términos de crecimiento, recuerda mucho a los inicios de la plataforma. Los creadores descubrieron un deseo del público que aún no había sido satisfecho”. Se trata del interés por consumir historias largas fragmentadas en capítulos de apenas un minuto con una narrativa vertiginosa: drama, emoción, acción, giros constante y finales en suspenso que obligan a seguir viendo.

Según el medio Forbes, plataformas como ReelShort, DramaBox y GoodShort dominan actualmente el mercado de las series verticales. Asimismo, en Europa, en 2024 se lanzó MyDrama y algunas compañías comenzaron incluso a firmar acuerdos con medios tradicionales. Fox Entertainment adquirió una participación en Holywater, empresa propietaria de MyDrama, mientras que ReelShort se asoció con Paramount.

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