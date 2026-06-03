La Capital | La Ciudad | Ni Una Menos

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

El registro parcial de 2026 indica que la mayoría de los femicidios fueron atribuidos a parejas actuales o anteriores de las víctimas

3 de junio 2026 · 12:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
El movimiento Ni Una Menos organizó su primera movilización nacional el 3 de junio de 2015.

Foto: Héctor Rio / La Capital

El movimiento Ni Una Menos organizó su primera movilización nacional el 3 de junio de 2015.

En vísperas de las marchas y actos del onceavo aniversario del movimiento Ni Una Menos, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este miércoles una serie de 12 asesinatos de mujeres en Santa Fe desde el inicio del año. La cifra sigue la tendencia de la estadística total de 2025, cuando se confirmaron 30 muertes violentas.

De acuerdo a los datos del organismo judicial, siete casos fueron definidos como femicidios por las fiscalías encargadas de las investigaciones en la provincia. El resto de las causas abiertas entre enero y mayo se dieron en contextos vinculados al desarrollo de economías ilegales.

"Detrás de cada una de estas muertes hay trayectorias de violencias que nos exigen a las instituciones del Estado redoblar los esfuerzos de prevención, protección e investigación", manifestaron las autoridades del MPA. Luego se pronunciaron con respecto a la conmemoración del 3 de junio de 2015: "En este aniversario, renovamos una vez más nuestro compromiso con una Justicia que garantice su acceso a las víctimas y familiares, actúe con perspectiva de género y contribuya a erradicar la impunidad".

¿A quiénes imputaron por los femicidios en Santa Fe?

Desde el comienzo de 2026, las fiscalías provinciales abrieron siete investigaciones sobre homicidios agravados por razones de género. Según fuentes oficiales, cinco de ellos fueron atribuidos a parejas o exparejas de las víctimas.

"Los femicidios interpelan", plantearon desde el MPA. En cuanto a las respuestas que debe dar la institución, enumeraron: "Donde hay violencia, debe haber respuesta. Donde hay riesgo, protección. Donde hay delito, investigación".

>> Leer más: Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Los números parciales son levemente inferiores en la comparación proporcional con los datos del año anterior. De acuerdo al registro del Observatorio de Seguridad Pública (OSP), Santa Fe sumó 30 muertes violentas de mujeres a lo largo de 2025. Si bien la cifra creció en comparación con el período previo, también es la segunda más baja en algo más de una década.

La última estadística anual disponible abarca 16 femicidios y dos transfemicidios en la provincia. El 60 % de los asesinatos fueron perpetrados en el departamento Rosario, mientras que los demás corresponden a la zona de la ciudad de Santa Fe y localidades vecinas.

Noticias relacionadas
Nueva movilización de Ni Una Menos

Ni Una Menos: a 11 años de la primera marcha, por qué se vuelve a movilizar el país

Rosario marchará una vez más contra la violencia machista

Ni Una Menos: marcharán este miércoles en Rosario

 Se realizarán jornadas en Plaza San Martín (3 de junio), y en el Punto Violeta (Fornieles 648) los días 18 y 19 de junio con diferentes enfoques.

Junio violeta: Villa Gobernador Gálvez planificó actividades en el marco de un nuevo aniversario de "Ni una menos"

Ni Una Menos prepara concentraciones en distintos puntos del país

Ni Una Menos: el femicidio de Agostina Vega atraviesa la marcha del 3J en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Lo último

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Dudas en la selección argentina: tres jugadores podrían ser reemplazados antes del Mundial

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Agroactiva 2026: nuevas líneas de crédito para la producción, plato fuerte de la muestra

El gobernador Pullaro y los ministros Olivares y Puccini presentarán este miércoles las renovadas líneas, que no son solo para el campo

Agroactiva 2026: nuevas líneas de crédito para la producción, plato fuerte de la muestra
La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año
Policiales

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Losada: Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores
Política

Losada: "Es gracioso que la presidenta del Concejo exija un voto a los senadores"

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos
La Ciudad

Rosario irá casa por casa para detectar chicos en riesgo y adultos mayores que viven solos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un hincha de la Lepra

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Central: Almirón quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación en Copa Argentina

Ovación
Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón
Ovación

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Central anunció una conferencia de prensa en medio de las críticas a Almirón

Lionel Scaloni paró un equipo en la antesala al amistoso con Honduras

Lionel Scaloni paró un equipo en la antesala al amistoso con Honduras

Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Mundial 2026: TV, día y horario de todos los partidos de la Copa del Mundo

Policiales
Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo
Policiales

Escape 4x4: quiso huir en una pick up y le secuestraron más de $15.000.000 en efectivo

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la Terminal de Ómnibus

Policía detenido por robo de un celular en un bar de la Terminal de Ómnibus

Empleado de bazar infiel detenido por robo hormiga de 90 millones de pesos en un año

Empleado de bazar infiel detenido por robo "hormiga" de 90 millones de pesos en un año

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier no actuó solo

El padre de Agostina Vega sostuvo que Barrelier "no actuó solo"

La Ciudad
Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses
La Ciudad

Ni Una Menos: Santa Fe sumó 12 asesinatos de mujeres en cinco meses

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

Cómo fue la primera marcha Ni Una Menos en Rosario: miles de mujeres con demandas todavía vigentes

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

La gripe A y otras virosis avanzan en Rosario: tos, resfrío y malestar, ¿cómo manejarse?

Denuncia sobre sexo en un avión: Ojalá que haya una cámara para que esto aclare

Denuncia sobre sexo en un avión: "Ojalá que haya una cámara para que esto aclare"

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Hallaron a una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima repetido de neblina
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con clima "repetido" de neblina

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse por un pliego judicial

Fue la peor charla técnica: revelaciones sobre la previa de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica": revelaciones sobre la previa de la final de Qatar

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027
Política

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta
Economía

La estadounidense Chevron presentó un proyecto de inversión para Vaca Muerta

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado
Policiales

Una banda de barrio Gráfico tras el crimen de Chiquillo: imputan a un acusado

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo
Información General

Una mujer intentó envenenar el mate de su compañero de trabajo

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat
Política

Encontraron equipos de espionaje en la casa del expresidente de Arsat

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: Hablan cualquier cosa
Política

El líder del partido de los evangélicos defendió a Leda: "Hablan cualquier cosa"

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo
Información General

Una familia hipoacúsica de Ibarlucea pide ayuda para el tratamiento de su hijo

Un chico de 5 años halló un arma en un bolso frente a un jardín de infantes
Policiales

Un chico de 5 años halló un arma en un bolso frente a un jardín de infantes

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo
La Ciudad

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre
la ciudad

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes
Policiales

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida
La ciudad

Una mujer está grave en el Heca tras atragantarse con un trozo de comida

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura

Para el gobierno santafesino, el dato de Pullaro anula el relato de Perotti
Política

Para el gobierno santafesino, "el dato de Pullaro anula el relato de Perotti"

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34