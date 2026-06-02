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El tiempo en Rosario: un miércoles con clima "repetido" de neblina

La temperatura máxima llegaría a los 18º y la mínima no bajaría de 11º, aumentando en los siguientes días

2 de junio 2026 · 23:10hs
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El tiempo en Rosario: un miércoles con clima repetido de neblina

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 3 de junio neblinas en la madrugada y la mañana, y cielo nublado desde la tarde, con temperaturas entre 18º y 11º.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del noreste cambiando a moderados, con una marca de 11º y neblinas que continuarían hacia la mañana. Por la tarde estaría mayormente nublado con una máxima de 18º, y a la noche estaría nublado con un registro de 15º.

El jueves habría un leve aumento de la temperatura, con 20º de máxima y 13º de mínima. Se espera nubosidad variable.

El viernes estaría mayormente nublado, la máxima seguiría en 20º y la mínima aumentaría hasta los 15º.

Para el sábado se anticipa una máxima de 19º, una mínima de 15º, cielo nublado y algunas chances de lluvias aisladas desde la tarde.

El domingo tiene hasta un 40 por ciento de probabilidades de lluvias matutinas y lluvias aisladas vespertinas. Los registros oscilarían entre 17º y 13º.

El lunes estaría parcialmente nublado con las marcas en baja: 16º de máxima y 12º de mínima.

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