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Agroactiva 2026: nuevas líneas de crédito para la producción, plato fuerte de la muestra

El gobernador Pullaro y los ministros Olivares y Puccini presentarán este miércoles las renovadas líneas, que no son solo para el campo

3 de junio 2026 · 12:15hs
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Agroactiva en Armstrong

Agroactiva en Armstrong, se puso en marcha este miércoles y cerrará el sábado 

Agroactiva, la megamuestra del ámbito agropecuario que se desarrolla desde este miércoles en Armstrong, tendrá uno de sus platos fuertes esta tarde, cuando a partir de las 15.30 el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, presenten las renovadas líneas de créditos para todos los sectores de la producción.

En declaraciones LT8 desde el predio ferial, Puccini señaló que el objetivo es “traer 120 mil millones de pesos a través de ocho entidades financieras, algunas se suman por primera vez. Es la primera vez en la historia que la provincia firma acuerdos con bancos privados. De esa forma abrimos el juego. Habrá tasas del 12, 13, 14 por ciento en adelante. Son tasas accesibles, porque Provincia subsidia tasas a la baja”.

Puccini aclaró que el anuncio de las líneas de crédito se realizará en Agroactiva, “pero no son solo para el campo. Representan a muchos sectores productivos como el comercio, las industrias, el agro; hay líneas específicas para la eficiencia energética, también para las nuevas tecnologías. Además, tenemos una herramienta única en el país con el Mercado Argentino de Valores. El mensaje que queremos dar es que cuando se quiere se puede”.

Créditos para pymes

“La provincia de Santa Fe está en un momento difícil. Las tasas de interés tienen que ir a la baja, tiene que volver el crédito para que las pymes puedan crecer y vender. Este es el tercer año consecutivo que Santa Fe pone líneas de créditos específicos. No todas las provincias firman acuerdos con tantos bancos y a tasas accesibles. Estas líneas serán el plato fuerte de esta expo”, subrayó Puccini.

>> Leer más: Arranca Agroactiva, la muestra que le toma el pulso a la economía de la región

En ese sentido, el funcionario agregó que “es tan diversa la producción de Santa Fe que uno se encuentra con empresas que están por quedar por fuera del camino, haciendo un esfuerzo para no bajar persianas. Otras están haciendo un enorme esfuerzo en sostener todo como está, aún no vendiendo. Y están quienes si venden, no lo hacen con el margen o rentabilidad que quisieran, incluso lo hacen con banda negativa. Hay sectores que traccionan, pero se tiene que reactivar el consumo. Lo que tienen en el bolsillo la gente no alcanza para que todo ese consumo que mueve a la industria se reactive.”

Mirar la microeconomía

“Ojalá que esto cambie y le pedimos al gobierno nacional que mire la microeconomía. Ojalá el campo vuelva a traccionar y que este récord de toneladas nos generen valor en el desarrollo general. Santa Fe nunca cortó la obra pública. La obra pública sirve para el desarrollo sin son estratégicas. En todo el país se desplomó el empleo en la construcción, pero Santa Fe está primera entre las provincias en la consolidación de mano de obra”, destacó Puccini.

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El ministro también remarcó que Agroactiva es el sitio propicio para renovar el reclamo por la cancelación total de las retenciones a las exportaciones. "Si bien se hicieron bajas temporarias, que siempre son bienvenidas, el campo necesita certezas. Se le sacaran la pata de la cabeza al campo... por retenciones se van 4 mil millones de dólares por año. Ese dinero puesto en manos de un productor va a reinversiones en maquinaria, en suelo, fertilizantes, pondrá alguna empresa que pondrá valor agregado a lo que produce su campo. Después hay que bajar el impuesto al cheque, al combustible (que debería volver coparticipable a la provincia) que no vuelve a la provincia".

El stand de Santa Fe en Agroactiva

El stand de Santa Fe contará con espacios dedicados a financiamiento, rondas internacionales de negocios, innovación tecnológica, ciencia y tecnología, infraestructura logística, energías renovables, turismo y gastronomía. También, por primera vez, contará con un espacio de streaming para medios regionales y estudiantes de carreras de Comunicación.

Durante la actividad, el gobierno provincial presentará nuevas líneas de crédito acordadas con bancos públicos y privados, con tasas bonificadas por la Provincia, además de beneficios tributarios destinados a facilitar el acceso al financiamiento y promover inversiones productivas en todo el territorio santafesino.

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