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Scaloni le restó importancia a la escasez de público: "La gente es incondicional"

El entrenador de la selección argentina destacó el rendimiento del equipo en la Bombonera a pesar la derrota ante Uruguay

14 de noviembre 2026 · 09:46hs
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Scaloni sufrió una nueva derrota en la cancha de Boca.

Scaloni sufrió una nueva derrota en la cancha de Boca.

La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en el primer partido desde el retiro de Lionel Messi con la camiseta albiceleste. Tras un encuentro marcado por la baja presencia de público en las tribunas, Lionel Scaloni dijo este viernes: "La gente va a venir a alentar. Es incondicional, más allá de que no juegue Leo".

Fuera de lo futbolístico, el amistoso llamó la atención por la escasa presencia de hinchas en la Bombonera, al punto de que algunos sectores de la cancha de Boca estaban vacíos. "No sé cuánta gente había. Tampoco me lo puse a pensar. No tengo una lectura sobre eso. La verdad, no sé qué decirte", respondió el director técnico en conferencia de prensa.

Luego del partido, el entrenador evitó atribuir la baja convocatoria a la ausencia de Messi. Por el contrario, hizo una valoración positiva de los simpatizantes: "Van a estar en los momentos que necesitemos su apoyo, y nosotros debemos contagiarlos y demostrarles que este equipo está para jugar como ellos quieran. No podemos pedir más".

¿Qué dijo Scaloni sobre el partido con Uruguay?

"El partido me deja cosas positivas más allá del resultado. A nadie le gusta perder, pero hay cosas positivas. Hubo momentos buenos, sobre todo en el segundo tiempo. Más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó, llegó y lo metió a Uruguay casi en un arco. Hay cosas para corregir. Sabíamos que iba a ser un rival difícil y toca seguir trabajando", analizó el entrenador argentino.

Además, el pujatense respaldó al plantel en medio del proceso de renovación: "Hay que tener paciencia, no podemos pretender que los jóvenes se pongan el equipo al hombro. Es difícil, fundamentalmente contra un buen rival".

>> Leer más: Argentina empezó la era post Messi con el pie izquierdo ante Uruguay en una Bombonera desértica

En este sentido, agregó: "Estos jugadores precisan jugar tranquilos. Los cracks no están y los que se quedan son buenos, pero hay que darles tiempo. No pensemos que van a definir partidos los chicos jóvenes. Ojalá así sea, pero no les carguemos esa responsabilidad".

Con respecto al desarrollo del amistoso, Scaloni destacó la reacción del equipo en el complemento: "Más allá del resultado final, me deja cosas positivas para analizar, momentos buenos del equipo, sobre todo el segundo tiempo. Más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó y llegó. Metió a Uruguay en un arco".

El entrenador reconoció el rendimiento del seleccionado uruguayo: "Uno no planifica nunca perder, pero hay maneras de perder también. El rival puso dificultades, hay que felicitarlo, pero todo el desgaste lo pusimos nosotros. Al final no hubo recompensa". "Siempre los rivales que vienen acá normalmente esperan. Hoy Uruguay jugó, buscó, no nos podemos quejar, al contrario", valoró.

El mensaje de Scaloni para los hinchas argentinos

Por último, el pujatense le dejó un mensaje a los hinchas argentinos: "La gente quiere ver a su equipo competir, jugar como Argentina, y eso es lo que proponemos. En líneas generales se hizo lo que tenía que hacer. A la gente no le voy a pedir nada. Nosotros somos los que tenemos que acostumbrarlos a que el equipo juegue bien. Esto puede pasar pero no hay que volverse loco, tenemos material para salir de esta derrota".

>> Leer más: Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

El próximo desafío de la Scaloneta será el próximo martes 17 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De cara a este encuentro, el entrenador argentino habló sobre el equipo que tiene en mente: "El martes haremos algunos cambios, es evidente que eso es lo que vamos a hacer. Algunos pueden repetir, me parece justo. Algunos chicos me han gustado, es de lo que se trata esto: de repetir y que sumen partidos".

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