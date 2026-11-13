El escritor rosarino Javier Núñez presenta su libro "Principio de identidad" El autor conversará con su colega Tom Maver, quien también acaba de publicar una novela. El encuentro es este viernes 13 en Mal de Archivo 13 de noviembre 2026 · 11:45hs

El escritor rosarino Javier Núñez presentará su más reciente novela junto al autor Tom Maver, este viernes en Mal de Archivo

Javier Núñez y Tom Maver se encuentran para conversar sobre sus escrituras, explorar los cruces y las diferencias entre sus obras y compartir algunas reflexiones en torno a dos novelas, ambas publicadas por el sello chileno La Pollera, que indagan (cada una a su manera) en esa frontera difusa donde lo real y lo ficcional se entrelazan. La cita es este viernes 13 de noviembre, a las 18, en Mal de Archivo (Urquiza 1613)

“Principio de identidad”, del rosarino Javier Núñez, es “una novela fascinante pero sobre todo inesperada”. Los giros de la trama ocurren cuando ya se creyó entender la novela que se estaba leyendo. Núñez, autor o personaje, con paciencia y un humor que tiende al absurdo de manera muy fina, embarca a los lectores en una aventura intrigante, donde él mismo queda atrapado sin un final aparente.

Javier es un escritor cuya narrativa, sutil y poética, explora la memoria, la pérdida y los universos íntimos que laten bajo la superficie de lo cotidiano. Con una sólida trayectoria construida desde la escena literaria rosarina, ha consolidado su voz a través de novelas, cuentos y ensayos que han trascendido las fronteras nacionales. Núñez se erige como una voz fundamental de la literatura del litoral argentino, con una prosa que convierte lo aparentemente ordinario en un territorio de profunda resonancia emocional.

Por su parte, “La orilla donde tiemblo”, primera novela de Tom Maver, es una historia tan delicada como punzante. Un libro para acercarse a los enigmas del amor paterno y al respectivo desconcierto de los hijos. El autor convierte el duelo en una reflexión luminosa que explora la memoria, los secretos familiares y el enigma del amor paterno.