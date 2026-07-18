Grandes éxitos de Netflix para ver el finde: lo más elegido en lo que va del 2026

La plataforma reveló cuáles fueron los contenidos más vistos por la audiencia en los primeros seis meses del año

La miniserie "Él y ella" fue uno de los contenidos más vistos en Netflix en lo que va del 2026

Netflix dio a conocer la lista de los contenidos más vistos en la primera mitad de 2026. En medio de un fin de semana de ansiedad y emociones para los argentinos, puede ser una buena idea intentar disociar de la euforia mundialista poniéndose al día, o por qué no volviendo a mirar, algunas de las producciones más populares del año.

Desde 2021, el servicio de streaming incorporó en su interfaz el Top 10 semanal, que permite ver qué es lo que más están eligiendo los usuarios a nivel global y nacional. A partir de esa misma información, se construyó la lista de lo más visto en lo que va del 2026.

“En el periodo que abarca este informe, nuestros espectadores vieron más de 97 mil millones de horas en Netflix —la mayor cantidad de horas vistas en medio año— en una gran variedad de géneros e idiomas”, aseguraron.

Uno de los descubrimientos de la plataforma es que la gente tiene inclinación por contenidos nuevos: cinco de las series más vistas en los últimos seis meses fueron estrenos.

Las series más vistas en Netflix en 2026

“Él y ella”: 104 millones de visualizaciones

Miniserie de misterio de seis episodios protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal (“The Walking Dead”, “Punisher”). Adaptada de la novela homónima de 2020 de la autora británica Alice Feeney, sigue a un detective y a una periodista distanciados que compiten por resolver un asesinato en un pueblo, mientras ambos sospechan el uno del otro.

“Bridgerton”. Temporada 4: 100 millones de visualizaciones

La cuarta temporada casi triplicó las visualizaciones de las temporadas anteriores de la popular franquicia (incluida “La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton”), en comparación con el segundo semestre de 2025. En total, la franquicia completa de Bridgerton alcanzó 180 millones de visualizaciones durante la primera mitad de este año.

“Te encontraré”: 64 millones de visualizaciones

Miniserie de ocho episodios basada en la novela homónima de 2023 de Harlan Coben, quien también fue productor ejecutivo. David Burroughs (Sam Worthington) es encarcelado injustamente por el asesinato de su hijo. Cinco años después, David recibe información de la hermana de su exesposa Rachel (Britt Lower, de “Severance”) de que su hijo podría seguir vivo. Completan el elenco Milo Ventimiglia (“This Is Us”, “Gilmore Girls”) y Erin Richards (“Gotham”).

“En fuga”: 50 millones de visualizaciones

Otra adaptación de Harlan Coben que se mete en lo más visto. En este caso, es una producción británica de ocho episodios. La historia sigue a Simon, un padre cuya vida aparentemente perfecta se desmorona cuando su hija mayor, Paige, huye de casa. Tras meses de búsqueda desesperada, Simon la encuentra en un parque en estado vulnerable y bajo los efectos de las drogas. El intento por rescatarla escala a un episodio violento y la joven vuelve a escapar. A partir de ese momento, el protagonista se adentra en un peligroso submundo criminal para intentar salvarla.

“Así aprenderás” (Corea del Sur): 48 millones de visualizaciones

El sistema educativo surcoreano está al borde del colapso a causa de problemas como el acoso escolar, la violencia física, la presencia de drogas, el predominio de las pandillas juveniles y la creciente corrupción. Los profesores tienen pocas herramientas para imponer disciplina y la situación se ve agravada por algunos padres y administradores. Para recuperar el control, el gobierno crea la Oficina de Protección de los Derechos Educativos, una entidad con amplios poderes para restaurar el orden y combatir las organizaciones criminales dentro de los centros educativos, incluso recurriendo a métodos controvertidos que pueden sobrepasar los límites éticos y pedagógicos.

Las películas más vistas en Netflix en 2026

“Máquina de guerra”: 147 millones de visualizaciones

Película de acción y ciencia ficción militar dirigida, coproducida y coescrita por Patrick Hughes. Sigue a un sargento que se topa con una máquina de matar de otro mundo durante un extenuante ejercicio de entrenamiento.

“El botín”: 136 millones de visualizaciones

Un nuevo reencuentro entre Matt Damon y Ben Affleck en la pantalla. La película está inspirada en la historia real de un capitán de policía de Miami que empieza a sospechar de otros miembros de su escuadrón durante un operativo que implica una gran cantidad de dinero en efectivo. Completan el elenco la nominada al Oscar Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”) y Steven Yeun (ganador del Emmy por “Beef”).

“Intercambiados”: 131 millones de visualizaciones

Esta película de fantasía y aventuras se convirtió en la segunda película animada original de Netflix más vista en la historia de la plataforma, después del fenómeno de “Las guerreras k-pop”. La trama sigue a un pequeño Pookoo llamado Ollie y a una Javan llamada Ivy (Temple) que se transforman accidentalmente en la especie del otro, lo que los obliga a trabajar juntos para sobrevivir a una serie de aventuras en los cuerpos del otro.

“Las guerreras k-pop”: 130 millones de visualizaciones

Sólo en el primer semestre de 2026, el exitazo surcoreano que se quedó con el Oscar a Mejor Película Animada sumó 130 millones de vistas, para un total acumulado de 639,3 millones desde su estreno en junio de 2025.

“Ápex”: 129 millones de visualizaciones

Una entusiasta del deporte de aventuras (Charlize Theron) se embarca en una peligrosa travesía en kayak por Australia, después de perder a su marido (Eric Bana) en una escalada extrema. En el camino, se encuentra con una amenaza inesperada, encarnada por un sospechoso aventurero (Taron Egerton).

“Embestida”: 100 millones de visualizaciones

Dirigida por Tommy Wirkola, narra la historia de un pueblo costero que se enfrenta a un huracán de categoría 5. Como si fuera poco, las inundaciones del temporal traen tiburones que acechan a los sobrevivientes.

“Gente que conocemos en vacaciones”: 78 millones de visualizaciones

Dirigida por Brett Haley y basada en el libro de Emily Henry, esta comedia romántica sigue a Poppy y Alex, dos viejos amigos que se reencuentran después de muchos años y se dan cuenta que hay sentimientos más profundos entre ambos.

“Turbulencia en la oficina”: 58 millones de visualizaciones

Protagonizada y coescrita por Brett Goldstein, conocido por interpretar al entrañable Roy Kent en “Ted Lasso”. La comedia romántica cuenta la historia de la directora ejecutiva de una aerolínea, encarnada por Jennifer Lopez, que impone en su empresa una estricta política de no vincularse afectivamente con compañeros de trabajo. Esa política se pone a prueba cuando entra a la empresa un nuevo abogado (el propio Goldstein), con el cual sienten una innegable atracción mutua.

”Mensajes de voz para Isabelle”: 53 millones de visualizaciones

Una de las clásicas comedias románticas para llorar. Cuenta la historia de una pastelera que, tras la muerte de su hermana Isabelle, le sigue dejando mensajes en su contestador. Lo que no sabe es que el número ha sido reasignado a un joven agente inmobiliario. A través de esos mensajes, empezará un vínculo entre ambos.

“Criaturas luminosas”: 51 millones de visualizaciones

Otra película basada en un popular libro que se metió en lo más visto. Adaptada de la novela homónima de Shelby Van Pelt publicada en 2022, narra la historia de Tova (la eterna Sally Field), una viuda que trabaja en un tranquilo acuario y forja una amistad con un pulpo gigante e inteligente.

Los contenidos argentinos más vistos en Netflix en 2026

“En el barro”. Temporada 2: 9,9 millones de visualizaciones



“Envidiosa”. Temporada 4: 7 millones de visualizaciones

“En el barro”. Temporada 1: 4,4 millones de visualizaciones



“Dibu Martinez: el pibe que ataja el tiempo”: 3,9 millones de visualizaciones



“Yiya Murano: Muerte a la hora del té”: 3,4 millones de visualizaciones

Los contenidos de habla no inglesa más vistos en Netflix en 2026

Los títulos del mundo no filmados en inglés representan más de un tercio del total de vistas en Netflix, y entre los más vistos se encuentran títulos de Corea del Sur, Japón y España.

“Así aprenderás”. Corea del Sur: 48 millones de visualizaciones

“Patriotismo”. India: 37 millones de visualizaciones



“180”. Sudáfrica: 37 millones de visualizaciones



“Cortafuego”. España: 34 millones de visualizaciones



“¿Cómo se traduce este amor?”. Corea del Sur: 29 millones de visualizaciones



“El arte de Sarah”. Corea del Sur: 26 millones de visualizaciones



“La desconocida”. España: 26 millones de visualizaciones



“Sabuesos”. Temporada 2. Corea del Sur: 24 millones de visualizaciones



“Los colores del mal: Negro”. Polonia: 23 millones de visualizaciones

“Emergencia radiactiva”. Temporada 1. Brasil: 22 millones de visualizaciones



“Harry Hole”. Temporada 1. Noruega: 22 millones de visualizaciones



“La celda de los milagros”. México: 21 millones de visualizaciones



“Acusada”. España: 19 millones de visualizaciones

Los eventos en vivo más vistos en Netflix en 2026

“BTS: el comeback en vivo | ARIRANG”: 21 millones de visualizaciones



“The Roast of Kevin Hart”: 21 millones de visualizaciones



“Alex Honnold en Rascacielos en vivo”: 13 millones de visualizaciones

Los documentales más vistos en Netflix en 2026

“El choque”: 65 millones de visualizaciones



“Los dinosaurios”. Temporada 1: 32 millones de visualizaciones

“La cruda realidad: Dentro de ‘America's Next Top Model’”. Temporada 1: 22 millones de visualizaciones

