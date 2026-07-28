Las actrices de "Patito Feo" hablaron sobre Juan Darthés: "Estaba al acecho"

Brenda Asnicar y Laura Esquivel, protagonistas de la tira infantil, hablaron por primera vez de la condena al actor y la denuncia de Thelma Fardín

Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardín, por un hecho que ocurrió en 2009 durante una gira de la tira infantil “Patito Feo” en Nicaragua. Brenda Asnicar y Laura Esquivel, protagonistas de la popular ficción, hablaron por primera vez del tema.

Las actrices estuvieron como invitadas en el programa “Sería Increíble”, del streaming Olga. “Nunca supimos nada. La verdad que no lo podía creer. Aunque de alguna forma lo creí cien por ciento, porque tenía fama de que se quería levantar tipo a la maquilladora, a la peinadora” , aseguró Asnicar.

“Me acuerdo mucho de la gira. Me acuerdo, no voy a dar nombres obviamente porque no voy a comprometer a nadie, pero me acuerdo de una maquilladora en un pasillo diciendo: ‘Che, tipo, este chabón me está...’. Estaba al acecho” , agregó.

Esquivel, por su parte, interpretaba a Patito, hija del personaje de Darthés en la tira, y contó que fuera de la ficción tenía una relación “superpaternal” con el actor condenado.

“Había una producción que estaba igualmente al cuidado de los chicos. Era un grupo humano muy bueno. Por eso también cuesta creerlo”, afirmó la actriz. Esquivel y Asnicar contaron que ambas eran acompañadas por sus madres en las giras, lo cual no era posible para la totalidad del elenco. “El resto era mucho más vulnerable”, dijeron.

“Me cuesta, desde el lado de Thelma, todo lo que pasó ella. Todos los años que tuvo que estar con la justicia, yendo y viniendo. ¿Cómo salís a la calle? Salir a la calle, cómo te mira la gente por lo que sos, por lo que dijiste, muy cuestionado”, sumó Esquivel sobre su compañera.

El proceso judicial contra Darthés comenzó formalmente tras la denuncia pública de Fardín en diciembre de 2018. El actor se instaló en Brasil tras las acusaciones y el proceso judicial incluyó instancias en ese país, en Nicaragua, y Argentina. La condena quedó firme en mayo de 2026.