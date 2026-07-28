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El inesperado problema que tiene Vozinha antes de debutar en el fútbol de Chile

El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, iniciará una etapa en Colo Colo a los 40 años y con una mejora salarial

28 de julio 2026 · 09:38hs
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Aunque la llegada de Vozinha a Chile divide opiniones entre los hinchas por sus 40 años

Aunque la llegada de Vozinha a Chile divide opiniones entre los hinchas por sus 40 años, la dirigencia apuesta por su experiencia y  liderazgo.

La destacada actuación de Josimar José Évora Dias durante el Mundial 2026 le abrió las puertas de uno de los clubes más importantes de Sudamérica. El experimentado arquero de Cabo Verde, conocido internacionalmente como Vozinha, fue anunciado como nuevo futbolista de Colo Colo y firmó un vínculo por los próximos 18 meses, en una incorporación que despertó una enorme expectativa entre los hinchas del conjunto chileno.

Sin embargo, antes incluso de debutar oficialmente, el guardameta se encontró con un inconveniente inesperado. A diferencia de lo que ocurrió a lo largo de toda su carrera profesional y durante la Copa del Mundo, no podrá utilizar el sobrenombre que lo hizo conocido a nivel internacional debido a una disposición vigente en el fútbol chileno.

>>Leer más: Un campeón de la Copa Libertadores quiere a Vozinha, el arquero de Cabo Verde que fue figura en el Mundial

Ni apodos ni sobrenombres en Chile

La reglamentación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), específicamente el artículo 36° de las bases del campeonato de primera división, establece que los jugadores deben llevar en la espalda el apellido paterno y/o materno. El mismo texto también aclara de manera expresa: "No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres".

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>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Según la información publicada en Chile, Vozinha firmó inicialmente por seis meses con la posibilidad de extender su vínculo hasta el final de la temporada 2027 si cumple con las expectativas deportivas. Aunque su llegada divide opiniones entre los hinchas por sus 40 años, la dirigencia apuesta por su experiencia, liderazgo y el enorme impacto mediático que generó su actuación en el Mundial.

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