Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente

La joven de 26 años hizo la denuncia luego de la consulta sobre un problema de salud de su hija y afirmó que el médico tiene antecedentes de episodios similares

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó este lunes a un hombre de 40 años por abuso sexual en la ciudad de Santa Fe . De acuerdo a la denuncia, se trata de un pediatra acusado por una joven que había llevado a su hija a un sanatorio la semana anterior.

Esteban A. quedó en la mira de la Justicia provincial a partir de la declaración de la madre de una niña atendida en un nosocomio privado. En base a este testimonio, la fiscal Vivian Galiano solicitó la captura del médico en Pío Pandolfo al 8900 , en la zona norte de la ciudad capital.

Según el relato de la muchacha, el pediatra abusó sexualmente de ella tras haber evaluado a su hija en el sanatorio Sagrado Corazón . El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención del sospechoso y pedirá la programación de una audiencia imputativa en los próximos días para presentar la evidencia en su contra.

Jemima Benvenutti recordó que el lunes 20 de julio fue a la guardia del efector por un cuadro gripal. En ese momento, el encargado de atender a la niña le propuso auscultarla, ya que la mujer también tenía síntomas respiratorios .

"¿Querés que te escuche los pulmones?", le consultó el pediatra. A la hora de reconstruir el episodio, la joven de 26 años comentó este martes: "Me sorprendió la pregunta, pero pensé que lo hacía de buena fe porque es médico y uno confía".

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La denuncia indica que Esteban A. levantó la ropa de la víctima y metió sus manos debajo del corpiño para colocar el estetoscopio. La muchacha sostuvo que intentó reaccionar, pero quedó inmovilizada. "Yo me paralicé. No me salió decir absolutamente nada", relató.

Benvenutti apuntó que su hija vio parte de lo que ocurrió adentro del consultorio. Esto le permitió aprovechar un movimiento de la niña para acomodarse la ropa y retirarse de la sala.

Alerta en redes sociales por antecedentes

Luego de la visita al sanatorio, la mujer intentó convencerse de que podía haber interpretado mal la situación. Durante varias horas buscó justificar el accionar del profesional, hasta que comenzó a analizar cómo había sido la atención.

"Pensaba que quizás yo había malinterpretado todo", contó la madre de la nena a través de LT10. Sin embargo, luego reflexionó sobre la forma en que había sido revisada y decidió compartir su experiencia en redes sociales, aunque sin mencionar inicialmente el nombre del médico.

La publicación rápidamente se viralizó y comenzaron a llegarle mensajes de otras personas que identificaban al profesional debido a los antecedentes y supuestas denuncias previas por episodios similares. Según detalló Bevenutti, distintas personas le advirtieron sobre hechos anteriores. Entre ellas mencionó el testimonio de una expareja del detenido en relación al supuesto abuso de una menor de edad y el reclamo de una excolaboradora del Hospital Mira y López sobre una situación irregular.

¿Qué hizo el sanatorio tras la denuncia?

Los directivos del sanatorio santafesino llamaron a la muchacha a partir de la repercusión que tuvo su relato a través de redes sociales. En esta instancia expresaron su apoyo y le informaron que el profesional ya no continuaría trabajando allí. Además, anticiparon que también iniciarían gestiones para comunicar la situación en otros establecimientos públicos donde también prestaba servicios el médico.

Posteriormente, Benvenutti fue al Centro Territorial de Denuncias y el MPA abrió una causa penal para esclarecer los hechos a partir de una entrevista en profundidad. La fiscal Galiano se hizo cargo de la investigación y pidió la captura del pediatra bajo sospecha por abuso sexual simple.

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El personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la PDI arrestó a Esteban A. durante el allanamiento de un domicilio particular. Desde allí lo trasladaron a una sede policial, donde quedó bajo custodia y a disposición de la Justicia.

Tras el procedimiento, Benvenutti celebró el resultado de la medida preventiva. En particular, agradeció la repercusión que tuvieron sus publicaciones en internet. "Sin ustedes, no hubiera tenido justicia tan rápido", aseguró.