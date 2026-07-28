La Capital | Información General | Inteligencia Artificial

Inteligencia artificial: el desafío de repensar el sentido de la educación en la era de los algoritmos

La especialista Silvia Bacher es coautora junto a Tomás Balmaceda de "Saber o no saber". "El docente —dice— no debe ser influencer, pero sí saber escuchar a las nuevas generaciones"

Matías Loja

Por Matías Loja

28 de julio 2026 · 10:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
La inteligencia artificial desafía las prácticas de las escuelas.

La inteligencia artificial desafía las prácticas de las escuelas.

En un presente marcado por la velocidad del scroll y la opacidad de los algoritmos, la pregunta sobre qué significa educar cobra una urgencia renovada. Silvia Bacher, especialista en comunicación y educación, y actual coordinadora regional de la Alianza Global de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) de la Unesco, sostiene que se asiste, sobre todo desde la irrupción de la inteligencia artificial generativa, a una transformación cultural profunda que no puede resolverse con prohibiciones.

Junto al filósofo Tomás Balmaceda, Bacher acaba de publicar “Saber o no saber” (Paidós), un libro que funciona como una brújula para navegar los debates sobre la educación en el entorno digital. "No es un manual sobre inteligencia artificial, es un libro de búsqueda de sentido", explica la autora en diálogo con La Capital.

El fin de la "caja negra"

Para Bacher, el gran problema de las plataformas actuales es su opacidad. “Son cajas oscuras donde no sabemos quién toma las decisiones ni cuáles son los valores que las rigen. Están diseñadas por industrias del norte global que, muchas veces, no ven a los usuarios como ciudadanos, sino como consumidores de datos”, advierte.

Esa falta de transparencia es, precisamente, donde la educación debe intervenir. Bacher propone que el eje del debate debe ser la ética. “No buscamos censurar, buscamos transparencia y formación. Necesitamos una ética acompañada por la educación, porque esta cuestión tiene que ver con las empresas, pero también con la política y, fundamentalmente, con la escuela”, enfatiza.

Bacher recupera la propuesta de Washington Uranga sobre la necesidad de comunicar para mirar, incidir y transformar, frente a algoritmos que busca "identificar tus debilidades y emociones para volverte adicto a un consumo, y quedarse con nuestros datos para vendernos más cosas".

Frente a la llamada "cultura snack" —esa lógica de consumo de contenidos breves, fragmentados y efímeros al decir del investigador Carlos Scolari—, surge la tentación de que la escuela intente emular el espectáculo. Bacher se muestra firme en su rechazo: “El docente no tiene que ser un influencer ni hacer un show. Tiene que tener formación disciplinar, pero también la capacidad de escuchar a las nuevas generaciones”.

La autora reivindica a la escuela como el espacio del encuentro y de lo diverso, un territorio donde es posible trabajar la “ciudadanía plena”. “No existe la ciudadanía digital como algo separado. Todo lo que hacemos en el entorno digital tiene un impacto en nuestra vida analógica”, señala, mencionando riesgos que van desde el grooming y las estafas virtuales hasta la exclusión burocrática de quienes no acceden a las plataformas estatales.

La educación y un nuevo contrato social

El libro, nacido de la experiencia de Bacher en un seminario de Flacso sobre transformaciones culturales en la educación y del respeto académico mutuo con Balmaceda, propone una colaboración wiki: una red donde las instituciones y los saberes se atraviesan para fortalecerse.

El docente que prohíbe el celular impide ver la transformación cultural y trabajar con los chicos sobre los sesgos o la homogeneización de los gustos en la música. Hay que preguntarse para qué usamos el dispositivo y cuál es el objetivo pedagógico”, argumenta.

Al ser consultada por los docentes que hoy sienten “culpa” o miedo frente a la inteligencia artificial, Bacher ofrece una mirada optimista: “Es una oportunidad para inventar nuevos modos de evaluar y para repensar el vínculo pedagógico. La educación no creemos que pueda estar en manos de máquinas, robots o inteligencia artificial, porque la mirada emocional, el encuentro con el otro y la capacidad de construir acuerdos humanos son inimitables”.

"Bienvenidos nuevamente al caos", solía decir el maestro Jesús Martín Barbero. Para Silvia Bacher, ese caos es hoy una puerta abierta para construir sociedades mejores: "Por eso digo que es una oportunidad para repensar el sentido de educar".

Noticias relacionadas
Defensoría del Pueblo y el Sindicato de Prensa de Rosario organizan una jornada para periodistas y comunicadores el próximo 30 de julio

Invitan a periodistas a una jornada sobre ciudadanía digital, derechos humanos e inteligencia artificial

Para pasar de venta bajo receta a venta libre, los medicamentos debieron demostrar eficacia, seguridad, margen terapéutico y cinco años de comercialización sin eventos adversos graves

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven

La chocotorta es un postre sencillo y adorado por los argentinos

Cómo hacer una chocotorta fácil en casa

WhatsApp permite recuperar archivos eliminados

WhatsApp: cómo recuperar chats y documentos eliminados

Ver comentarios

Las más leídas

El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Lo último

Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

Diego de Alvear a un paso de habilitar su red cloacal y prestar servicio a la población

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron por primera vez sobre Juan Darthes

Brenda Asnicar y Laura Esquivel hablaron por primera vez sobre Juan Darthes

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

El gobierno de Santa Fe brindó detalles sobre la búsqueda de la mujer que se fue de su casa hace casi un mes. Ofrece diez millones de recompensa

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia
La Ciudad

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región
La ciudad

Visibilidad muy reducida por densos bancos de niebla: alerta vial en rutas de la región

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven
Información general

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El otro Messi que pudo ser crack y no quiso: El fútbol no era mi pasión

El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Susana Giménez filtró sin querer la fecha de casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Boom de autos chinos en Rosario: qué riesgos pueden aparecer después de la compra

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: Usted genera odio

Central le exigió al canciller que se retracte o iniciará una demanda: "Usted genera odio"

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Ovación
El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron vecinos

El inesperado problema que tiene Vozinha antes de debutar en el fútbol de Chile

El inesperado problema que tiene Vozinha antes de debutar en el fútbol de Chile

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Barracas Central apartó a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Policiales
Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

Juzgan a un gendarme por matar a un cartonero que intentaba robar un cable en Rosario

La Ciudad
Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Suspendieron los trabajos de Aguas Santafesinas que iban a alterar la presión en zona sur

Suspendieron los trabajos de Aguas Santafesinas que iban a alterar la presión en zona sur

Oftalmología: Topcon Triton Plus, el ojo en alta definición que llegó a Rosario

Oftalmología: Topcon Triton Plus, el ojo en alta definición que llegó a Rosario

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Paritarias: el gobierno de Santa Fe firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: llega un martes con cielo nublado y bancos de niebla matinales

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario
La Ciudad

Ranking de las mejores ciudades para disfrutar el tiempo libre: en qué posición se ubicó Rosario

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

La gran novedad del debut de Central frente a Racing está en la lista de concentrados

Alivio en Newells: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Alivio en Newell's: Facundo Guch se encuentra a disposición de Kudelka

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: ¿Quién es ese tipo?
Política

Lula ironizó sobre Milei en medio de la crisis diplomática: "¿Quién es ese tipo?"

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori
Política

Milei viajó a Lima para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial
Economía

Mercados: el dólar blue volvió a subir y amplió la brecha con la cotización del oficial

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital
Policiales

Un nene de 4 años murió en el incendio de una vivienda precaria de Santa Fe capital

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad
Información General

Vacuna Covid-19: una mujer demandó a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña
Policiales

El crimen de Lara Caraballo: quedó preso el novio de la joven asesinada en barrio Ludueña

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse
La Ciudad

Última semana del plan provincial para regularizar deudas tributarias: cómo adherirse

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín
Policiales

Micaela, desaparecida: nuevo reclamo de su familia tras ser vista en Cañada Rosquín

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas
La Ciudad

Llega Rosario Outlet: habrá prendas desde $3.000 y participarán 40 marcas rosarinas

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego
Policiales

Violento robo en un comercio: roció con nafta el mostrador y amenazó con prender fuego

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero
Policiales

Resistencia a la autoridad: le fracturó un dedo a una mujer policía y dañó un patrullero

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario
La Ciudad

Aguas Santafesinas anunció que este martes habrá reducción del servicio en la zona sur de Rosario

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías
La Ciudad

Éxito de la Feria del Libro Infantil y Juvenil: 60 mil visitantes y buenas ventas para las librerías