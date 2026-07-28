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La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven

La medida incorpora al régimen de venta libre medicamentos para alergias, problemas digestivos, mareos y otros cuadros leves que antes requerían receta

28 de julio 2026 · 09:48hs
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Para pasar de venta bajo receta a venta libre

Para pasar de venta bajo receta a venta libre, los medicamentos debieron demostrar eficacia, seguridad, margen terapéutico y cinco años de comercialización sin eventos adversos graves

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) autorizó la venta libre de una nueva serie de medicamentos destinados al tratamiento de afecciones de baja complejidad. La medida quedó oficializada mediante la Disposición 4714/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La decisión alcanza a especialidades medicinales cuyos principios activos ya demostraron eficacia y seguridad y que, hasta ahora, solo podían adquirirse con receta médica. Según explicó el organismo, el objetivo es ampliar el acceso a estos tratamientos y promover un uso responsable por parte de la población.

Qué medicamentos pasan a ser de venta libre

La disposición incorpora al régimen de venta libre medicamentos elaborados con los siguientes principios activos:

  • Trimebutina maleato, utilizada para aliviar trastornos funcionales digestivos.
  • Levocetirizina diclorhidrato, indicada para el tratamiento de alergias.
  • Fexofenadina clorhidrato, otro antihistamínico empleado contra los síntomas alérgicos.
  • Dimenhidrinato, utilizado para prevenir y tratar mareos y náuseas por movimiento.
  • Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato, combinación empleada para aliviar síntomas oculares de origen alérgico.
  • Olopatadina clorhidrato, para afecciones alérgicas oculares.
  • Carboximetilcisteína, mucolítico utilizado en enfermedades respiratorias.
  • Cloruro de aluminio hexahidratado, indicado para el tratamiento de la sudoración excesiva.
  • Carbonato de calcio + tintura de Árnica montana + nitrato de plata, en determinadas formulaciones.
  • Ivermectina, en las concentraciones y presentaciones contempladas por la disposición.

La Anmat aclaró que la autorización alcanza únicamente a las concentraciones, dosis y formas farmacéuticas especificadas en la normativa.

Qué requisitos debieron cumplir

Para que un medicamento deje de venderse bajo receta y pase a ser de venta libre, debe cumplir una serie de condiciones establecidas por la normativa vigente.

Entre ellas, demostrar una eficacia y seguridad sostenidas en el tiempo para tratar síntomas fácilmente identificables por los pacientes, contar con un amplio margen terapéutico, de modo que un uso accidental por encima de la dosis recomendada no implique un riesgo grave, y haber permanecido al menos cinco años en el mercado argentino sin registrar eventos adversos graves que modificaran su relación riesgo-beneficio.

Además, la Anmat evaluó la experiencia de uso en el país, la información del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y antecedentes de agencias regulatorias internacionales como la FDA de Estados Unidos, la EMA europea, la AEMPS de España, la ANSM de Francia, la ANVISA de Brasil y el INVIMA de Colombia, que ya habían autorizado la venta libre de estos principios activos.

Qué ocurrirá con los medicamentos que ya están en las farmacias

La disposición establece que los laboratorios podrán seguir comercializando los lotes liberados antes de la entrada en vigencia de la norma sin modificar los envases ni los prospectos.

En cambio, los productos que se fabriquen a partir de ahora deberán adecuar sus rótulos a la condición de venta libre e incorporar un código QR con el prospecto correspondiente.

El antecedente de los prazoles

La decisión forma parte de una revisión iniciada por el Ministerio de Salud en 2024 para evaluar qué medicamentos podían pasar de venta bajo receta a venta libre.

En ese proceso ya se habían incorporado los prazoles, formulaciones con acetilcisteína, productos con retinol o retinaldehído, alantoína, tocoferol, ácido bórico, óxido de zinc, además de medicamentos con amorolfina y aciclovir.

Según datos difundidos por la Anmat, entre mayo de 2024 y junio de 2026 los precios de los prazoles aumentaron entre 30,2% y 40,4%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 94,7% en el mismo período. El organismo señaló que ese comportamiento fue uno de los antecedentes considerados para avanzar con nuevas autorizaciones de venta libre, al sostener que la medida permitió ampliar el acceso sin generar maniobras especulativas sobre los precios.

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