Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Tras la celebración, la cantante pop compartió las primeras fotos y comenzaron a conocerse detalles de la boda

Este fin de semana, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el "sí" y sellaron su amor en una de las bodas más esperadas del año . Si bien ninguno de los invitados podía tomar fotografías ni registrar los momentos de la ceremonia con sus celulares, a pocas horas de la fiesta, la cantante compartió un álbum de imágenes en sus redes sociales y dio a conocer algunos detalles del esperado casamiento.

Rodeados de famosos, amigos y familiares, Lali y Pedro celebraron su matrimonio este sábado al mediodía en una casona ubicada en pleno corazón de San Telmo. El evento se desarrolló con la intención de preservar la intimidad de la pareja y evitar que se filtraran imágenes o detalles de la celebración. En un primer momento, las únicas fotos que trascendieron fueron las de la llegada de los famosos a la casona y una fotografía del casamiento tomada desde uno de los balcones que daban al patio del salón.

Finalmente, Lali decidió compartir las primeras imágenes oficiales del casamiento a través de sus redes sociales . Además, a lo largo del domingo comenzaron a conocerse otros detalles de la celebración, entre ellos, cómo fue la torta elegida para la ocasión y cuáles fueron los souvenirs que la artista pop y el conductor de Gelatina prepararon para sus invitados.

El posteo de Lali

“¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”, escribió la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

Lali compartió una serie de fotografías junto a su esposo y mostró algunos de los momentos más especiales de la celebración. Allí se pudo ver el detalle de sus outfits: Lali lució un vestido blanco acompañado por un largo velo de encaje, mientras que Pedro eligió un traje beige.

En las distintas fotografías se los puede ver cantando, sosteniendo la libreta de matrimonio, cortando la torta de casamiento y sirviendo champagne en una torre de copas.

“¡Aguante el amor!”, expresó la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali)

Los invitados

Si bien, hasta el momento, casi ninguno de los invitados compartió fotografías de la celebración en sus redes sociales, desde las primeras horas de la jornada comenzaron a trascender imágenes de quienes llegaban a la casona de San Telmo.

Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos, Juliana Gattas y Ofelia Fernández. También se registró la llegada y la salida de algunos de los familiares de la cantante, como su mamá, Majo Riera, y sus hermanos, Patricio y Anita.

Otro de los invitados que llamó la atención fue Martín Rechimuzzi, quien, a través de sus redes sociales, reveló que tuvo un papel muy especial en la ceremonia: fue el encargado de casar a la pareja. “Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, escribió junto a una fotografía en la que mostró su look.

View this post on Instagram A post shared by Rechimuzzi (@rechimuzziok)

Los regalos de la boda

Durante el domingo, comenzaron a conocerse otros detalles de la boda, como los souvenirs que Lali y Pedro eligieron para sus invitados, con objetos y frases que hacían referencia a su historia de amor.

Entre los regalos hubo encendedores y remeras con frases, como “Yo fui al casamiento del novio de Lali” y “Ni en pedo me caso”.

Otro de los detalles que se pudo observar fue el diseño elegido para identificar cada uno de los recuerdos: la letra “L” dentro de un círculo y la “P” dentro de un cuadrado, haciendo referencia a las iniciales de los novios y siguiendo la silueta del anillo de compromiso de la cantante.

>> Leer más: El significado detrás del anillo con el que se comprometieron Lali y Pedro Rosemblat

Entre las imágenes que comenzaron a circular también apareció un pequeño frasco de “Lalikal”, un mini trago elaborado a base de coco, miel y agua, para combatir la resaca después de la fiesta. “Mañana me lo vas a agradecer”, anunciaba el packaging de la particular bebida.