El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

La máxima rondaría los 26º durante toda la semana, con un descenso el martes y un aumento el sábado que podría llegar a 28º

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 2 de noviembre en Rosario una jornada mayormente nublada con 26º de temperatura máxima, y un martes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes y una máxima de 23º, en lo que sería el registro más bajo de la semana.

La madrugada del lunes tiene vientos leves del sudoeste, un registro de 17º y algunas chances de tormentas aisladas, mientras que por la mañana los termómetros marcarían 20º, habría vientos moderados del sur y un cielo mayormente nublado que se prolongaría a lo largo de toda la jornada. Para la tarde se espera una máxima de 26º bajando a 23º en la noche.

El martes habría vientos intensos y posibilidades de tormentas aisladas que irían en aumento hacia la mañana, que presenta alerta amarillo por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. A la tarde continuaría el alerta amarillo. La temperatura: 23º de máxima y 17º de mínima.

Para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, una máxima de 26º y una mínima de 15º.

El jueves también tendría 26º de máxima, con la mínima bajando a 12º y cielo ligeramente nublado.

El viernes arrancaría parcialmente nublado y tiene algunas probabilidades de lluvias aisladas vespertinas con fuertes ráfagas de viento. Las marcas estarían entre 26º y 14º.

El sábado estaría algo nublado con una máxima trepando hasta los 28º, mientras que la mínima rondaría los 14º.