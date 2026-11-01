La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

La máxima rondaría los 26º durante toda la semana, con un descenso el martes y un aumento el sábado que podría llegar a 28º

1 de noviembre 2026 · 23:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 2 de noviembre en Rosario una jornada mayormente nublada con 26º de temperatura máxima, y un martes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes y una máxima de 23º, en lo que sería el registro más bajo de la semana.

La madrugada del lunes tiene vientos leves del sudoeste, un registro de 17º y algunas chances de tormentas aisladas, mientras que por la mañana los termómetros marcarían 20º, habría vientos moderados del sur y un cielo mayormente nublado que se prolongaría a lo largo de toda la jornada. Para la tarde se espera una máxima de 26º bajando a 23º en la noche.

El martes habría vientos intensos y posibilidades de tormentas aisladas que irían en aumento hacia la mañana, que presenta alerta amarillo por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente. A la tarde continuaría el alerta amarillo. La temperatura: 23º de máxima y 17º de mínima.

Para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, una máxima de 26º y una mínima de 15º.

El jueves también tendría 26º de máxima, con la mínima bajando a 12º y cielo ligeramente nublado.

El viernes arrancaría parcialmente nublado y tiene algunas probabilidades de lluvias aisladas vespertinas con fuertes ráfagas de viento. Las marcas estarían entre 26º y 14º.

El sábado estaría algo nublado con una máxima trepando hasta los 28º, mientras que la mínima rondaría los 14º.

Noticias relacionadas
El fin de semana cierra con lluvias y chaparrones.

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Viento con ráfagas, chaparrones y tormentas aisladas, el menú que el tiempo ofrece este fin de semana en Rosario.

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe cerrará 2026 con un déficit de $420 mil millones, que deberá ser cubierto por el Tesoro provincial con recursos provenientes de los impuestos que pagan los contribuyentes.

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

La Casa Ballena, una de los edificios que recibió el premio de arquitectura Obra Construida.

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

Las más leídas

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Lo último

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

A Newells le falta un paso, pero el pasaje a los octavos está bien al alcance

A Newell's le falta un paso, pero el pasaje a los octavos está bien al alcance

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Boasso aseguró que la reforma previsional permitió reducir el rojo de la Caja, aunque cerrará 2026 con un desequilibrio de $420 mil millones
Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones
Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Por Rodolfo Parody
Ovación

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

Por Gustavo Conti
Ovación

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo
Policiales

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención
Economía

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Las más leídas
Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Ovación
Newells: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

Newells: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

Newell's: el dilema de los Gómez no deparó solución a la falta de juego del rojinegro

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

Franco Colapinto terminó séptimo en México pero la clasificación está en suspenso

El uno x uno de Newells: Regiardo luchó hasta en las peores circunstancias

El uno x uno de Newell's: Regiardo luchó hasta en las peores circunstancias

Policiales
Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

Quedó firme la sentencia a ocho años para Anibal Lotocki, el cirujano plástico que operó a Silvina Luna

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores
Economía

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

El trasfondo de la salidera a un jubilado: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El trasfondo de la salidera a un jubilado: "Era dinero para sueldos y alquileres"

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras
La Ciudad

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio
Policiales

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú en una habitación en construcción
La Región

Sorpresa en la obra: hallaron un aguará guazú en una habitación en construcción

Los camiones podrán recibir multas automáticas en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Los camiones podrán recibir multas automáticas en la autopista Rosario-Santa Fe

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio en la zona noroeste
La Ciudad

Se derrumbó una casa precaria durante un incendio en la zona noroeste

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas
Información general

Dispararon en tiendas de Halloween de Estados Unidos y mataron a dos personas

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el trick or treat
Información general

Halloween: cuál es el origen de esta fiesta y qué es el "trick or treat"