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Arquitectura en primer plano: convocan al concurso que premia a las mejores obras de Rosario

El Premio Obra Construida 2026 ya está en marcha, con premios y menciones en doce categorías. Se pueden postular proyectos realizados entre 2024 y 2025

1 de noviembre 2026 · 13:50hs
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La Casa Ballena

La Casa Ballena, una de los edificios que recibió el premio de arquitectura Obra Construida.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario lanzó una nueva edición del Premio Obra Construida, una iniciativa que busca reconocer la calidad, la creatividad y el aporte de la arquitectura al desarrollo cultural, social y urbano de la ciudad y la región.

En su séptima edición, el certamen invita a profesionales matriculados a presentar obras realizadas durante 2024 y 2025. La propuesta pone en valor la diversidad de la producción arquitectónica y su contribución a los espacios donde vivimos, trabajamos y nos encontramos.

La convocatoria para postular obras estará hasta el 5 de noviembre. Para acompañar a quienes quieran participar, el Colegio ofrece un equipo de asistencia personalizada que brinda orientación presencial para completar las presentaciones de acuerdo con los requisitos técnicos y formales establecidos en las bases.

Doce categorías para reconocer la diversidad de la arquitectura

En esta edición, el jurado otorgará premios y menciones en doce categorías: Arquitecturas Institucionales, Arquitecturas Comerciales, Arquitecturas Educativas, Arquitecturas Industriales, Arquitecturas Recreativas, Arquitecturas de Oficinas, Arquitecturas Especiales, Viviendas Unifamiliares, Viviendas Colectivas de Pequeña y Mediana Escala, Viviendas Colectivas de Gran Escala, Reformas y Ampliaciones y Restauración Patrimonial.

La amplitud de categorías busca reconocer distintas escalas, usos e intervenciones, y poner en valor la calidad y la originalidad de las obras. Un jurado integrado por profesionales de distintos puntos del país, con paridad de género y diversidad de miradas, tendrá a su cargo la evaluación de los proyectos y la asignación de premios y menciones.

Un premio que fortalece la profesión y acerca la arquitectura a la comunidad

Creado en 2020 por iniciativa del arquitecto Gerardo Caballero, el Premio Obra Construida se consolidó a lo largo de sus sucesivas ediciones como un espacio de reconocimiento y encuentro para la comunidad profesional.

En esta nueva etapa, el Colegio también busca ampliar la difusión de las obras distinguidas y acercarlas a la ciudadanía. Para ello, la agenda de actividades institucionales y la articulación con OH, organizadores de Open House Rosario, abrirán nuevas oportunidades para que el público conozca algunas de las producciones destacadas y a los estudios y profesionales responsables de llevarlas adelante.

“Más que un premio, el Obra Construida es una especie de reconocimiento por parte del Colegio a sus profesionales”, sostiene Gerardo Caballero, impulsor de la iniciativa. Y explica que “participar de este premio es una manera de formar parte de un colectivo de profesionales y de dar a conocer lo que hacen aquellos y aquellas colegas que trabajan en lugares no tan visibles”.

Podrán postular obras las y los profesionales de la arquitectura que hayan contado con matrícula habilitada al momento de su ejecución.

Para facilitar el proceso de inscripción, el Colegio dispone de un taller de asistencia para la postulación de obras, los martes y jueves, de 16:30 a 20:30, en la sede de la entidad, ubicada en avenida Belgrano 646, Rosario.

También se pueden realizar consultas por WhatsApp al 341 203-9068 o por correo electrónico a [email protected].

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