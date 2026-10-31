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Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y dos hombres sufrieron quemaduras

Se registraron pérdidas en mobiliario, electrodomésticos y elementos religiosos. Uno de los heridos debió ser trasladado, pero no presentaba heridas de gravedad

31 de octubre 2026 · 18:54hs
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El frente de la iglesia evangélica que sufrió un incendio este sábado.

El frente de la iglesia evangélica que sufrió un incendio este sábado.

Dos cuadrillas de bomberos trabajaron este sábado por la mañana en una iglesia evangélica de la zona oeste de Rosario ante el llamado por la explosión de una garrafa. Durante más de una hora combatieron las llamas que provocaron dos heridos. Uno de ellos debió ser trasladado para una mayor atención.

Los bomberos zapadores y voluntarios fueron comisionados pasadas las 10 por un incendio en una iglesia evangélica de Arévalo al 6200, casi en el cruce con Barra, justo en el límite de barrio Belgrano. Las alarmas se encendieron tras la fuga de gas y explosión de una garrafa en el interior del galpón donde funciona el templo Discípulos de Nuestro Señor Jesucristo.

Al momento del arribo, los bomberos se encontraron con fieles y vecinos intentando apagar el fuego a baldazos de agua. También detectaron a dos personas heridas y confirmaron que no había peligro de expansión de las llamas.

Gran incendio y dos heridos

Frente a este panorama, los bomberos cortaron el suministro eléctrico para evitar mayores complicaciones y desplegaron dos líneas de mangueras para apagar las llamas.

Una vez controlada, se realizó tareas de enfriamiento y los heridos fueron atendidos por el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

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El fuego se propagó dentro del galpón y además de la garrafa estallada, se contabilizaron daños en otras garrafas y ollas, mesas de plástico, un tablón de madera, un horno eléctrico, una heladera, una estantería, una parte de un horno pizzero y un anafe.

También se dañaron dos metegoles, un equipo de música, varias biblias y alimentos. Los bomberos detallaron también que se derritieron las partes de policarbonato de las ventanas y se mancharon la mampostería de techos y paredes.

En el lugar se identificaron dos hombres heridos, uno de 46 años y otro de 18 años. Este último fue derivado a un policlínico para una mejor atención por quemaduras, aunque se encontraba fuera de peligro.

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