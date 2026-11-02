Ley Tributaria 2027: Santa Fe actualizará impuestos por la inflación sin subir alícuotas

Luego de presentar el Presupuesto, el gobierno provincial confecciona el proyecto para los tributos del año que viene sin ajustes porcentuales

El gobierno de Santa Fe se encuentra en la etapa final de confección del proyecto de ley tributaria para el período 2027 , el cual ingresará al Poder Legislativo en el transcurso de las próximas semanas. Revisa números pero sin aumentos que sobrepasen la inflación .

Tras la presentación oficial de la Ley de Presupuesto para el año próximo, el ministro de Economía, Pablo Olivares , confirmó en conferencia de prensa que la gestión mantendrá el compromiso de no incrementar el porcentaje de alícuotas. El compromiso es "no tocar las alícuotas", aunque sí habrá "actualizaciones" a la par de la inflación.

La redacción de la propuesta legislativa está a cargo de una subcomisión de la Comisión de Análisis Tributario, donde los equipos de trabajo concluyen la elaboración del mensaje que se elevará a la Cámara de Diputados y Senadores.

No obstante la estabilidad en las tasas de las alícuotas, el titular de la cartera económica aclaró que los gravámenes provinciales sí experimentarán adecuaciones derivadas del impacto inflacionario.

En esa línea, dado que el proyecto presupuestario adopta las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como pauta inflacionaria de referencia, los tributos sufrirán un retoque acorde a dicho indicador.

Los impuestos inmobiliarios rural y urbano y la patente automotor podrán abonarse con la utilización del código QR Foto: La Capital / Archivo.

Por último, el funcionario adelantó la intención del Ejecutivo de preservar los esquemas de incentivos y baja carga fiscal implementados hasta el momento.

A su vez, Olivares señaló que se están desarrollando reuniones en mesas sectoriales de trabajo con el objetivo de evaluar una posible ampliación de estos beneficios impositivos.

API

La Administración Provincial de Impuestos (API) de la provincia de Santa Fe es la encargada de recaudar los tributos provinciales, los cuales se dividen principalmente en impuestos y tasas. Los principales tributos que cobra la provincia de Santa Fe son:

Impuesto sobre los Ingresos Brutos: Es el impuesto más importante de la provincia en términos de recaudación. Grava el ejercicio de cualquier actividad comercial, financiera, industrial, profesional o de servicios dentro del territorio santafesino. Cuenta con un Régimen General y un Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.

Impuesto Inmobiliario: Grava la propiedad de los inmuebles (tanto rurales como urbanos) ubicados en la provincia. El 100% de lo recaudado por el Inmobiliario Rural se destina por ley a un fondo exclusivo de infraestructura agropecuaria.

Patente Única sobre Vehículos: Impuesto que grava la propiedad de los automotores. Aunque es un tributo de origen provincial, su administración y cobro operativo suele estar delegado en los municipios y comunas.

Impuesto de Sellos: Es un impuesto instantáneo que grava la formalización de actos, contratos y operaciones de carácter oneroso (como la compraventa de bienes, contratos de alquiler comerciales, etc.) celebrados en la provincia.

Presentamos el #Presupuesto2027



Hoy se envió a la legislatura el nuevo presupuesto, basado en el equilibrio, con prioridad en seguridad, educación, salud y obras. Consolidamos el método santafesino sosteniendo inversiones en infraestructura, equipamiento y obra pública.



Además,… pic.twitter.com/uoEf7DHIYe — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) October 30, 2026

Presupuesto

La recaudación cae a la par de una actividad económica planchada y que la Nación tampoco envía lo esperable. En ese marco, con el ojo y sobre todo el lápiz afinado, el Gobierno de Santa Fe presentó el viernes pasado el presupuesto 2027, que contempla recursos totales por $18,88 billones y gastos por $18,87 billones, con un resultado financiero positivo de $919 millones.

De ese modo, la provincia anuncia que mantiene el equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de gestión, con lo que garantiza el funcionamiento del Estado y la continuidad de las inversiones estratégicas.

Olivares, aseguró que las líneas directrices para la administración de las finanzas y los recursos del Estado se basan en la austeridad y en la eficiencia operativa”.

“Procuramos hacer más con los mismos recursos” para que, de ese modo, “lo que pueda ser destinado a la inversión para mejorar el futuro de los santafesinos sea maximizado”, dijo.

Para la elaboración del presupuesto 2027 se contemplaron las proyecciones macro que estiman un crecimiento de la actividad económica del 4%, una inflación promedio anual del 21,1%, una inflación interanual a diciembre de 2027 del 18% y un tipo de cambio de $1.847,60 por dólar para el cierre del año próximo.

Uno de los aspectos centrales del presupuesto es el ahorro corriente proyectado de $2,27 billones, resultado de la diferencia entre los recursos corrientes y los gastos corrientes.

Este ahorro permitirá financiar con recursos propios el 93% de los gastos de capital previstos, que alcanzan los $2,45 billones. Eso significa que la provincia podrá sostener la mayor parte de sus inversiones en infraestructura, equipamiento y obras públicas con el ahorro generado a partir de una administración responsable de los recursos.