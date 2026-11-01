A Newell's le falta un paso, pero el pasaje a los octavos está bien al alcance

El equipo de Kudelka no pudo clasificar en esta fecha pero solo una catástrofe lo sacará de los playoffs. Si iguala pasa y si pierde casi también

¿Habrá hecho cuentas Frank Kudelka con ese cambio en el final del partido, ingresando Jerónimo Gómez Mattar por Walter Mazzantti? Probablemente sí. La máxima es que si no se puede ganar, tampoco hay que perder. Porque si Unión lo ganaba, como lo venía haciendo hasta el minuto 76, se hubiera subido a la pelea también. En cambio con el empate por el gol en contra de Isla, Newell's ya quedó prácticamente clasificado. Solo una catástrofe futbolística se lo impedirá.

Y es que el único equipo que puede bajarlo de los ocho primeros es San Lorenzo, el 9º de la tabla, el primero que queda afuera. Y el equipo de Rubén Darío Insúa solo puede alcanzarlo en puntos en la última fecha, si derrota a Platense en el nuevo Gasómetro y Newell’s pierde ante el líder de la zona, Instituto, en Córdoba.

No son resultados que no puedan darse, pero lo que parece muy improbable es que San Lorenzo recorte los ocho goles de diferencia que lo distancia de Newell’s. El Santo tiene 9 goles a favor y 14 en contra, mientras que los rojinegros 14 a favor y 11 en contra.

Las cuentas de San Lorenzo

A San Lorenzo no le alcanzaría ni ganándole 4 a 0 a Platense, si es que Newell’s perdiera por el mismo resultado ante Instituto. En ese caso tallarían los goles a favor y el Santo debería marcar 5.

En el medio, entre Newell’s y San Lorenzo, también están Gimnasia de Mendoza e Independiente. El Lobo igualó este domingo a la noche en la visita a Lanús y el Rojo jugará este lunes en Florencio Varela ante Defensa y Justicia.

Gimnasia de Mendoza jugará en la última fecha el clásico interzonal ante Independiente Rivadavia, mientras que Independiente recibirá a Riestra. Habrá que ver qué pasa con el equipo de Avellaneda este lunes pero también hoy tiene diferencia de gol negativa: -2.

>>Leer más: Un punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está muy cerca

El empate leproso

Eso sí, el empate leproso le impidió llegar a la última fecha con chances de quedar entre los cuatro primeros, con lo cual hubiera definido en los octavos de final en el Coloso. Si hubiera ganado a Unión no solo hubiera clasificado sino que podía darle caza a Defensa y Justicia, siempre y cuando cayera este lunes ante el Rojo y en la última fecha en la visita al gran candidato al título, Boca Juniors.

No podrá ser, lo cual le quitará la chance de seguir aprovechando la localía del Coloso, donde no pierde desde el clásico de la fecha 8 del Apertura, dos días después de que asumiera Kudelka. Es decir, en este Clausura se mantuvo invicto, ya que el partido ante Unión fue la despedida de local, al menos en la fase regular. Y cosechó cuatro victorias y cuatro empates.

Si clasifica, como todo hacer suponer, jugará de visitante. Todo hace suponer que Central ganará la zona B, por lo que lo enfrentaría solo si es octavo.

Newell’s está 6º y esa posición hoy por hoy lo hace enfrentar a Gimnasia en La Plata. Si baja al 7º lugar, el rival en cambio sería Argentinos Juniors. Y si supera en la última fecha la línea de Lanús en el 5º puesto, entonces hay varios candidatos: River, Belgrano o Barracas, y hasta Sarmiento.

El equipo rojinegro valorizó el empate pese a todo. La clasificación, esa que siempre le resultó esquiva en este tipo de torneos, sigue al alcance de la mano.