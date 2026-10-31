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Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio en zona noroeste

Ailén Oggero fue asesinada en febrero de 2025. Si bien su ex novio está preso por violencia de género, todavía se desconoce quién la ejecutó

31 de octubre 2026 · 15:07hs
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Ailén Oggero fue asesinada el 18 de febrero de 2025

Foto: Instagram

Ailén Oggero fue asesinada el 18 de febrero de 2025, en la zona noroeste de Rosario.

El gobierno provincial solicita colaboración a la ciudadanía para dar con el presunto autor material del femicidio de Ailén Oggero, una mujer de 32 años que fue asesinada en su casa de Prusia al 6700, en la zona noroeste de Rosario, el 18 de febrero de 2025. Quien aporte datos que puedan dar con una persona que se observa huyendo de la escena recibirá una recompensa de 16 millones de pesos.

Las imágenes, registradas por una cámara de vigilancia vecinal, muestran a un hombre con gorra que entra por la cochera del domicilio de Ailén y luego de efectuar los disparos con los que perpetró el femicidio, sale a las corridas.

Aparentemente, este hombre no sería el ex novio de la mujer, que permanece detenido por violencia de género.

Colaboración y recompensa

La identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación.

Todo aquel que pueda aportar datos puede comunicarse al 911, al mail [email protected], a las redes sociales de la Fiscalía Regional 2 o presentarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario (Sarmiento 2850). Además, también se pueden apersonar en cualquiera de las sedes de las Fiscalias Regionales de la provincia.

>> Leer más: Crimen de Ailén Oggero: los vínculos de su expareja con miembros de una banda narco

Cuándo y cómo fue el femicidio

El femicidio de Ailén Oggero ocurrió cerca de las 7 del 18 de febrero de 2025, cuando la mujer salió de su vivienda. Trabajaba como extraccionista en los laboratorios del hospital Centenario y vivía junto a sus dos hijos, de 4 y 11 años, que declararon que escucharon una discusión y luego disparos en la puerta de la casa.

La policía llegó luego de un llamado al 911 de los vecinos de la cuadra. La joven recibió tres disparos, uno de ellos en su cabeza. Fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde falleció horas más tarde.

Los allegados de Ailén apuntaron desde un principio a su expareja, Jonathan Omill, como sospechoso. Días después del crimen, quedó preso por una denuncia previa que la víctima había hecho por violencia de género.

Ailén cargaba un historial como víctima de violencia de género y había radicado una denuncia por la que se inició una causa que quedó cargo de la fiscal Verónica Ballari, quien no habría investigado los hechos. Enrique y Mónica, sus padres, hablaron con la prensa. Su madre contó que el vínculo entre Ailén y Omill era confuso pero que su hija “estaba intentando cortar la relación” desde hacía por lo menos un año.

>> Leer más: Una fiscal en la mira por demoras en una causa de violencia de género que terminó en femicidio

El padre de Ailén recordó que el exnovio de su hija “le decía que la iba a matar con un arma”. “Una de las últimas veces me contó que no se lo podía sacar de encima”, contó Enrique a Telenoche, y agregó: “La había llevado a recorrer un campo y le decía que la iba a tirar ahí”.

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