Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

El gobierno amplió los bloques de consumo eléctrico subsidiado por el calor e incluyó a diez departamentos de Santa Fe. Quiénes se verán beneficiados

El gobierno nacional oficializó la ampliación de los subsidios eléctricos para las regiones con temperaturas elevadas e incorporó a diez departamentos de Santa Fe al esquema de consumos diferenciales para los meses de calor. La medida permite ampliar la cantidad de kilovatios hora (kWh) que podrán recibir bonificaciones dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La decisión quedó establecida mediante la resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 27 de octubre en el Boletín Oficial. El nuevo esquema contempla dos categorías climáticas: “muy cálido” y “cálido”. En la primera, el consumo base bonificable llegará a 500 kWh mensuales entre noviembre y abril. En la segunda, será de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril, y de 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

La ampliación alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias, según los datos difundidos por la Secretaría de Energía. Santa Fe integra ese grupo junto con Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y San Luis.

En la provincia, los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado fueron incluidos en la categoría “muy cálido”. En tanto, La Capital, Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias quedaron comprendidos en la categoría “cálido”. Los nueve departamentos restantes continúan dentro de la clasificación general.

La norma no precisa cuántos de los usuarios alcanzados corresponden a Santa Fe ni cuántos recibirán efectivamente el beneficio, ya que la asistencia depende de las condiciones de acceso al régimen nacional. Tampoco informa el costo fiscal adicional que tendrá la ampliación.

Cuánto aumenta el consumo bonificable

La modificación extiende los bloques diferenciales a los meses de noviembre, marzo y abril, que hasta ahora tenían un límite general de 150 kWh. El efecto es distinto según la clasificación climática.

En las zonas “muy cálidas”, el esquema anterior contemplaba un bloque de hasta 550 kWh mensuales durante diciembre, enero y febrero, y de 150 kWh en noviembre, marzo y abril. Con la nueva disposición, el límite será de 500 kWh durante los seis meses.

De esta manera, el volumen acumulado potencialmente bonificable pasa de 2.100 a 3.000 kWh por hogar en ese período. La diferencia es de 900 kWh, equivalente a un aumento del 42,9%.

En las zonas “cálidas”, en cambio, se mantienen los 370 kWh de diciembre a febrero, mientras que noviembre, marzo y abril pasan de 150 a 300 kWh. El bloque acumulado aumenta de 1.560 a 2.010 kWh, una suba del 28,8%.

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Los porcentajes corresponden al volumen máximo de consumo que puede recibir bonificaciones, no a un descuento equivalente en el importe final de la factura. El beneficio se aplica dentro de los límites establecidos por el régimen de subsidios y no alcanza necesariamente a todos los usuarios de las zonas incorporadas.

La negociación detrás de la medida

La ampliación de los bloques eléctricos se concretó después de las negociaciones entre el gobierno nacional y distintos gobernadores para conseguir respaldo a la reforma del régimen de Zona Fría, que redujo el alcance territorial de los subsidios al gas natural.

La modificación de ese esquema había obtenido media sanción en Diputados en mayo y fue convertida en ley el 24 de septiembre. Durante las conversaciones, las provincias reclamaron un tratamiento diferencial para los hogares que enfrentan temperaturas elevadas y tienen una mayor demanda de electricidad para refrigeración.

En el Congreso, la posición de los representantes santafesinos frente a la reforma de Zona Fría estuvo dividida. En Diputados, ocho legisladores de La Libertad Avanza votaron a favor, mientras que nueve representantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas lo hicieron en contra. Dos estuvieron ausentes. En el Senado, Carolina Losada y Eduardo Galaretto rechazaron la iniciativa, mientras que Marcelo Lewandowski se retiró del recinto junto con su bloque antes de la votación.

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Los dos mecanismos tienen diferencias. El régimen de Zona Fría cuenta con un fondo específico financiado mediante un recargo sobre el consumo de gas. La ampliación eléctrica, en cambio, no crea un fondo propio: modifica los bloques de consumo que pueden recibir bonificaciones dentro del SEF, un esquema de asistencia estatal sobre el precio mayorista de la energía.

La Resolución 300 fundamenta los nuevos parámetros en las condiciones climáticas y en información técnica de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). También toma como referencia la clasificación bioambiental de la norma IRAM 11603:2012. La medida no modifica los límites territoriales de esas zonas, sino los consumos base diferenciales que se aplican a los hogares comprendidos.