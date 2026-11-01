Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un reconocido empresario y su esposa e investigan qué ocurrió

Marcelo Cantoni, de 73 años, y Nora Nadalutti, de 70, fueron hallados con heridas de arma de fuego en su casa. La mujer padecía una enfermedad neurodegenerativa. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes y analiza distintas hipótesis.

Un reconocido empresario de la ciudad santafesina de Esperanza y su esposa fueron encontrados muertos este domingo dentro de su vivienda, ambos con heridas de arma de fuego en la cabeza . Las víctimas fueron identificadas como Marcelo Ricardo Cantoni, de 73 años, propietario de la firma Cantoni Montajes, y Nora Beatriz Nadalutti, de alrededor de 70 años . En la habitación donde estaban los cuerpos, los investigadores encontraron una escopeta y otros elementos que serán sometidos a peritajes para establecer cómo ocurrieron las muertes.

El hallazgo provocó conmoción en Esperanza, cabecera del departamento Las Colonias, donde Cantoni era conocido por su trayectoria empresarial. La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Benítez , del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas para reconstruir lo sucedido.

Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de que se haya tratado de una decisión previamente acordada por el matrimonio. Sin embargo, esa versión no fue confirmada judicialmente y los investigadores tampoco descartan otras circunstancias hasta contar con los resultados de las pericias.

El procedimiento se inició durante la madrugada del domingo, cuando la Policía recibió un aviso sobre una situación de gravedad en una vivienda de calle De las Naciones al 1500, en la ciudad de Esperanza.

Según las primeras informaciones, fue uno de los hijos del matrimonio quien alertó a las autoridades y solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría 1ª, dependiente de la Unidad Regional XI Las Colonias.

Al ingresar al domicilio, los uniformados encontraron sin vida a Cantoni y Nadalutti. Ambos presentaban lesiones compatibles con disparos de arma de fuego en la zona del cráneo.

El aviso policial se registró alrededor de las 3.40, mientras que las primeras tareas de investigación y relevamiento de la escena se desarrollaron durante las horas siguientes, con la intervención de personal especializado.

Tras recibir la información, el fiscal Benítez dispuso la participación de investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) de Recreo y del área de Criminalística de Esperanza.

La enfermedad de la mujer, uno de los datos bajo investigación

Uno de los elementos incorporados a la causa es que Nora Nadalutti padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

De acuerdo con la información que trascendió de las primeras actuaciones, el hijo del matrimonio les manifestó a los policías que su madre atravesaba una situación emocional difícil a raíz del diagnóstico y del avance de la enfermedad.

Ese testimonio forma parte de los elementos que analiza la Fiscalía, aunque por sí solo no permite establecer las circunstancias de las muertes ni determinar si la enfermedad tuvo alguna relación con lo ocurrido.

Los investigadores deberán reconstruir las últimas horas de la pareja, establecer quién manipuló el arma y determinar cómo se produjeron los disparos.

Pericias sobre las armas y autopsias a las víctimas

Por disposición del fiscal Alejandro Benítez, especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones trabajaron en la vivienda en presencia de dos testigos.

Las tareas incluyeron relevamientos fotográficos, planimetría, búsqueda de huellas y rastros, y estudios balísticos. Los investigadores también dispusieron el secuestro de las armas encontradas en la habitación para someterlas a los análisis correspondientes.

Además, el fiscal ordenó realizar pruebas de dermotest a personas vinculadas con el matrimonio, con el objetivo de incorporar elementos que permitan esclarecer la mecánica de los disparos.

El médico policial constató las lesiones que presentaban las víctimas y recomendó la realización de autopsias, cuyos resultados serán determinantes para establecer científicamente las causas de ambas muertes.

La Brigada Operativa de Esperanza quedó a cargo de las actuaciones en el lugar, mientras que la Fiscalía aguarda los informes criminalísticos para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Quién era Marcelo Cantoni, el empresario encontrado muerto en Esperanza

Marcelo Ricardo Cantoni era un empresario reconocido en Esperanza por estar al frente de Cantoni Montajes, una firma que desarrollaba actividades en distintos puntos de la Argentina y también tenía presencia en el exterior.

Su trayectoria en el ámbito empresarial lo había convertido en una figura conocida dentro de la comunidad local. Su esposa, Nora Nadalutti, acompañaba activamente las actividades familiares.

La muerte de ambos generó impacto en la ciudad, mientras la investigación judicial se concentra en esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar si existió intervención de terceras personas.