De jefe de Inteligencia en Rosario a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo de la Corte Suprema

El máximo tribunal rechazó un recurso de Iván Jokanovich, exjefe de la delegación rosarina de la Side, procesado por encubrimiento agravado. Está acusado de filtrar información reservada a un expolicía condenado por integrar la banda narco.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja presenta por Iván Jokanovich, el exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado ( Side ) procesado por colaborar con un expolicía ligado a la organización narcocriminal de Los Monos.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó un recurso de queja presentado por Iván Jokanovich, imputado por encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por su calidad de funcionario público.

Jokanovich era jefe en la delegación rosarina de la Secretaría de Inteligencia del Estado cuando fue detenido en mayo de 2024, en el marco de una investigación a una organización de venta de drogas ligada a un ladero de Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos.

De acuerdo con la acusación, el exagente habría filtrado datos clave a Juan José Raffo, un policía exonerado que fue condenado en 2018 como miembro de Los Monos y que, según la pesquisa, retransmitía esa información a la banda narco.

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Tras la detención, el entonces juez federal Marcelo Bailaque, hoy preso en causas por narcotráfico y lavado de dinero, le otorgó la libertad a Jokanovich y un mes después lo procesó sin prisión preventiva.

Jokanovich continuó en libertad por un recurso que finalmente rechazó la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Juan Carlos Gemignani. En junio de 2025 se confirmó el pedido de detención del exagente, quien una vez conocida la medida se entregó a la Justicia.

Ahora, la defensa intentó llegar a la Corte, pero el recurso fue rechazado porque no cumplía con los lineamientos que rigen ese tipo de presentaciones.