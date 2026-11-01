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Morena Beltrán rompió el silencio tras los insultos de los hinchas de Estudiantes: "Me dijeron que me iban a matar"

La periodista publicó un descargo en su cuenta de Instagram después del episodio que vivió durante la transmisión del partido ante Instituto en La Plata.

1 de noviembre 2026 · 14:57hs
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Morena Beltrán rompió el silencio tras los insultos de los hinchas de Estudiantes: Me dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán volvió a referirse a los insultos que recibió de un grupo de hinchas de Estudiantes durante la transmisión del partido ante Instituto, disputado este sábado en La Plata, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Corrían los 22 minutos de la etapa inicial cuando los simpatizantes manifestaron su disconformidad con el arbitraje de Hernán Mastrángelo.

El episodio ocurrió después de una infracción de Ezequiel Piovi, sancionada con tarjeta amarilla, que provocó reclamos de los jugadores de Instituto por una posible expulsión. En ese momento, la comentarista interrumpió el relato de Juan Pablo Marrón para referirse a los agravios que recibía desde las tribunas.

“Perdón si se metió algo en el micrófono. La falta de respeto no es tolerable. Todo bien con la gente que tenga sus críticas con el arbitraje, pero las faltas de respeto no son tolerables”, manifestó la comentarista en plena transmisión.

Beltrán también cuestionó que personas adultas tuvieran ese comportamiento y explicó que los insultos dificultaban su trabajo: “¿Cómo si tuviera algo que ver? Gente grande, padres de familia... No se puede entender. No se puede trabajar de esta manera”. En la misma línea, el relator acotó: “Como si nosotros, además, no hubiésemos sido críticos”.

“Insultando a mujeres y hombres sin distinción y amenazando”, agregó Morena, quien se mostró visiblemente enojada por la situación que tuvo que atravesar con los fanáticos del Pincha en el estadio Uno. “Momento de dificultad aquí en la cancha de Estudiantes. Les contamos a todos”, sumó Marrón durante la transmisión de TV por el canal ESPN Premium.

Luego de lo sucedido, Beltrán permaneció varios minutos sin comentar el encuentro, mientras el resto del equipo de transmisión advertía la tensión en las tribunas por la actuación del juez de un encuentro. Los locales llegaron a estar 0-3 contra el líder de la Zona A, pero lograron reponerse y con un jugador menos por la expulsión de Santiago Núñez, lograron la igualdad 3-3.

La tensión se produjo en un momento de abierto enfrentamiento político de la dirigencia del Pincha, encabezada por Juan Sebastián Verón, con la conducción de la AFA presidida por Claudio Chiqui Tapia.

El descargo de Morena Beltrán en las redes sociales

Una vez que terminó el partido, la comentarista utilizó sus redes sociales y emitió un duro descargo por lo sucedido en la cancha. “Entiendo que cualquiera que hubiera estado transmitiendo hoy podía sufrir algo así, pero bueno, particularmente me pasó a mí y me parecía pertinente en cierto momento poner un límite, porque, bueno, el partido estaba muy caliente. Ya desde el inicio que Estudiantes empezó abajo en el marcador y después los hinchas no estaban para nada de acuerdo con las decisiones del árbitro. Y llegó un momento que se encolumnaron varios en la puerta de la cabina y hablaron con un nivel de odio, de que me iban a matar, de ‘Hablá, la concha de tu madre’. De ahí, o sea, escalando todo, todo, todo escalaba hacia arriba”, relató.

Beltrán dijo que el episodio le provocó angustia y sostuvo que ejercer el periodismo en el fútbol argentino se volvió cada vez más difícil. “Intenté hacer periodismo desde un lugar ético, pero nada es suficiente. Y a mí me angustia”, manifestó. La comentarista explicó que los agresores se ubicaron frente a la puerta de la cabina y que entre ellos había personas de distintas edades. También aclaró que ya había trabajado varias veces en el estadio de Estudiantes sin atravesar problemas, pero pidió que cesaran los agravios porque ella y sus compañeros estaban allí para cumplir con su labor.

“Yo entiendo la irascibilidad del hincha, entiendo la frustración de los jugadores que, que sienten que las sanciones no son justas, no son correctas, pero me parecía que había que poner un límite porque nada alcanza. O sea, mi sensación, y hablo, voy a hablar desde lo que yo siento, nada alcanza en el fútbol argentino. Es muy difícil, gente, hablar de fútbol, es muy triste eso, es muy difícil. Yo siento que siempre intenté construir mi manera de hacer periodismo desde un lugar cercano, respetuoso, ético, pero nada es suficiente. Ni que hace tres días, haber destacado la gestión de Verón, ni opinar cuando a uno le parece justo o injusto un arbitraje, ni expresar que la campaña que está haciendo Instituto es una locura, que ha potenciado a un montón de futbolistas, que tiene unos números impresionantes en pelota parada. O sea, no hay nada que uno pueda acotar que sea suficiente para que se mire una transmisión con tranquilidad”, sumó Beltrán en sus dichos.

La periodista señaló que decidió marcar un límite porque el partido estaba tenso por las decisiones del árbitro. “Entiendo que hoy está al límite y no existe perder en el fútbol argentino. Nos pasó con la final del mundo”, mencionó en una de las cinco historias que subió a su cuenta de Instagram tras los agravios que sufrió.

Además, contó que algunos hinchas se acercaron para pedirle disculpas. “Solo quería aclarar lo que pasó hoy y decir que entiendo a los hinchas de Instituto, a los hinchas de Estudiantes, los entiendo, pero bueno, ojalá ustedes también puedan un segundo ponerse en el lugar de alguien que así, de repente y masivamente, pasa la situación que pasamos con Juan Pablo. Porque muchas veces se piensa por ahí que las palabras o que las situaciones no tienen efecto en el otro. Y bueno, realmente sí. Nada, eso. Un beso grande”, concluyó Morena.

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