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Confirmado: Fito Páez cierra el año con un show de clásicos en Rosario y anunció la fecha

Después de días de suspenso, el artista confirmó que se presentará el sábado 19 de diciembre en el Anfiteatro Municipal de Rosario

1 de noviembre 2026 · 18:58hs
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Fito Páez vuelve a Rosario en diciembre. Foto: Guido Adler. 

Fito Páez vuelve a Rosario en diciembre. Foto: Guido Adler. 

Fito Páez despedirá un año extraordinario con un show que invita a celebrar su música, su historia y el vínculo con la ciudad donde todo empieza, siempre, una vez más. El show será el sábado 19 de diciembre en el Anfiteatro Municipal de Rosario.

Semanas atrás la ciudad amaneció con afiches que anunciaban la llegada de Páez aunque sin precisar cuándo ni dónde. Este sábado, el rosarino terminó su gira Sale el Sol en La Plata y anunció que la próxima parada sería Rosario el 19 de diciembre, confirmando por fin la fecha tan esperada.

Un recorrido por los clásicos

El rosarino vuelve a su ciudad natal con un show en el Anfiteatro. Será una noche de celebración, con un recorrido por las canciones que marcaron su historia y que, desde hace décadas, forman parte de la vida de varias generaciones.

Se anuncia un concierto extenso, atravesado por los grandes clásicos de su repertorio. Canciones como Mariposa Tecknicolor, 11 y 6, Al lado del camino, Dar es dar y Un vestido y un amor son parte de una obra que trasciende generaciones y que encuentra en cada presentación una nueva oportunidad para volver a emocionarse, cantar y compartir.

>>Leer más: La carta de Fito Páez a Charly García en su cumpleaños: "Una de las personas que más amo"

La cita tendrá, además, un significado especial: cerrar el 2026 en la ciudad donde nació. Después de un año de escenarios y encuentros con su público en todas partes del mundo, Fito vuelve a casa para compartir con los rosarinos una noche a la altura de ese vínculo único entre un artista y su ciudad.

Cómo adquirir las entradas

El martes 3 de noviembre a las 12 comenzará la preventa exclusiva. Al día siguiente a la misma hora se abrirá la venta general en ALLACCESS. En ambos casos hay beneficios para quienes poseen tarjeta Visa del Banco SantaFe.

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