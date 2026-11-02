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Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Los asentamientos sumaron unas 90 hectáreas desde 2016. Rosario es el tercer aglomerado del país con mayor superficie ocupada por barrios populares

2 de noviembre 2026 · 06:25hs
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Contrastes. En barrio Refinería

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Contrastes. En barrio Refinería, lujosos emprendimientos inmobiliarios conviven con barrios precarios sin acceso a servicios.

Los barrios populares del Gran Rosario ampliaron su superficie un 6,7% en los últimos 10 años, un crecimiento considerablemente menor al registrado en las principales ciudades argentinas, donde la expansión promedio fue del 18,2%. Sin embargo, el aglomerado rosarino continúa entre los que concentran mayor extensión de este tipo de urbanizaciones: sus asentamientos ocupan unas 1.400 hectáreas, equivalentes al 4,5% de su superficie urbana.

Los datos surgen de un informe de la Fundación Tejido Urbano, que analizó la evolución territorial de los barrios populares de los principales aglomerados argentinos entre 2016 y 2025. El estudio, elaborado a partir de imágenes satelitales y de la información del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), permite dimensionar cómo se modificó la superficie ocupada por estos barrios durante la última década.

En el caso de Rosario, la superficie pasó de 13,1 kilómetros cuadrados en 2016 a 14 kilómetros cuadrados en 2025. Es decir, en nueve años se incorporaron unas 90 hectáreas. Si bien el incremento es significativo en términos territoriales, representa una de las tasas de expansión más bajas entre los grandes aglomerados urbanos del país.

La situación contrasta con lo ocurrido en otras ciudades de dimensiones similares. En Córdoba, los barrios populares ampliaron su superficie un 19,7%, al pasar de 7,8 a 9,3 kilómetros cuadrados. En Mendoza, el crecimiento fue todavía mayor: alcanzó el 25,8%, con una expansión de 3,7 a 4,6 kilómetros cuadrados.

De esta manera, mientras en Rosario la superficie de los asentamientos creció alrededor de un 7%, en Córdoba lo hizo casi un 20% y en Mendoza, cerca de un 26%.

Rosario y un problema estructural

La menor expansión registrada durante los últimos años no modifica una característica de Rosario: sigue siendo uno de los aglomerados del país con mayor superficie ocupada por barrios populares.

Según el relevamiento, en 2016 Rosario concentraba el 4,2% de la superficie total de estos barrios en los aglomerados analizados, lo que la ubicaba en segundo lugar, detrás de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

En 2025, su participación se redujo al 3,8% y pasó al tercer puesto, superada por Neuquén, donde se registró una expansión importante de este tipo de urbanizaciones.

La comparación también permite advertir diferencias en el peso que tienen los asentamientos sobre la superficie urbana de cada ciudad. En Rosario representan el 4,5% del suelo urbanizado, una proporción que prácticamente duplica la registrada en Córdoba (2,3%) y supera ampliamente la de Mendoza (2%).

Esto significa que, aunque en Rosario los barrios populares crecieron a un ritmo menor durante la última década, su presencia territorial sigue siendo mayor que en otras grandes ciudades del interior.

Qué pasó en el resto del país

El informe de la Fundación Tejido Urbano muestra que la expansión de los barrios populares fue un fenómeno extendido en las principales ciudades argentinas, aunque con diferencias importantes entre regiones.

En los 34 aglomerados estudiados, la superficie ocupada por estos barrios pasó de aproximadamente 314 kilómetros cuadrados en 2016 a 371 kilómetros cuadrados en 2025. El incremento fue de unos 57 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a la superficie urbana de ciudades como Bariloche o Río Cuarto.

En términos porcentuales, el crecimiento alcanzó el 18,2%, con un ritmo promedio cercano al 2% anual.

La mayor expansión en términos absolutos se produjo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, donde los barrios populares incorporaron 24,5 kilómetros cuadrados. También se registraron incrementos importantes en Neuquén, Resistencia y Tucumán.

En el caso de la provincia de Santa Fe, los aglomerados relevados sumaron alrededor de dos kilómetros cuadrados de superficie de barrios populares durante el período analizado. Aunque la expansión provincial fue relativamente baja en términos porcentuales, Santa Fe continúa entre las jurisdicciones con mayor extensión de este tipo de urbanizaciones.

Una radiografía del crecimiento urbano

Para realizar el estudio, la Fundación Tejido Urbano tomó como referencia los barrios identificados por el Renabap y comparó imágenes satelitales correspondientes a 2016 y 2025.

El relevamiento se concentró en la expansión horizontal de los asentamientos, es decir, en los cambios registrados en la superficie que ocupan. Por lo tanto, los resultados no permiten determinar si aumentó o disminuyó la cantidad de habitantes de esos barrios, ni establecer cómo evolucionaron las condiciones de vivienda o el acceso a los servicios públicos.

Esta distinción es importante: un barrio puede aumentar su población sin ampliar sus límites, por ejemplo, mediante la construcción de nuevas viviendas dentro de la superficie que ya ocupa.

El informe permite, en cambio, observar cómo los barrios populares fueron ganando terreno dentro de las ciudades y qué diferencias existen entre los distintos aglomerados urbanos.

En Rosario, esa transformación territorial fue más moderada que en buena parte del país. Pero las 1.400 hectáreas que actualmente ocupan los barrios populares muestran que el acceso al suelo urbano y la integración de estos sectores a la ciudad continúan siendo cuestiones centrales para las políticas habitacionales y de planificación urbana.

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