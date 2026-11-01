Quién es la exdiputada del PRO que está en pareja con Alberto Fernández y planea casarse

Fue legisladora durante el gobierno de Mauricio Macri y actualmente ocupa un cargo en la Justicia porteña. Conoce al expresidente desde hace 20 años y, según trascendió, ambos estarían evaluando dar el sí.

La relación entre la exdiputada del PRO Anabella Hers Cabral y el expresidente Alberto Fernández volvió a captar la atención mediática. A más de un año de haber comenzado su romance, en los últimos días surgieron versiones sobre un posible casamiento.

Lo cierto es que la información fue revelada por la periodista Fernanda Iglesias, quien aseguró que la propia abogada le habría contado que ambos están pensando en dar ese paso. La versión se conoció durante el programa Una batalla tras otra, que conduce Esteban Trebucq por LN+. Allí, Iglesias sorprendió al resto de los periodistas al anunciar que el expresidente tendría intenciones de volver a casarse.

Según su relato, la relación lleva alrededor de un año y medio y ambos ya conviven. A pesar de los fuertes rumores sobre su casamiento, ninguno de los dos implicados confirmó oficialmente la noticia.

Pero Hers Cabral tiene una trayectoria propia en la política y el ámbito judicial. Abogada de profesión, fue diputada nacional por el PRO y actualmente se desempeña en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde está vinculada al área de políticas penitenciarias.

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Quién es Anabella Hers Cabral

Hers Cabral tuvo un recorrido por distintos espacios de la administración pública. Entre 2015 y 2018 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, durante el gobierno de Mauricio Macri, como integrante del espacio Cambiemos.

Durante su paso por el Congreso, impulsó diversas iniciativas relacionadas con los derechos de los animales, la regulación de honorarios profesionales, la responsabilidad penal empresaria y modificaciones vinculadas al ejercicio de la abogacía.

Su trayectoria, sin embargo, no se limitó a la actividad parlamentaria. Hers Cabral desarrolló buena parte de su carrera profesional en el ámbito penitenciario. Según el currículum publicado por el Consejo de la Magistratura porteño, ocupó distintos cargos en el Servicio Penitenciario Federal, fue directora del Servicio Penitenciario de Santiago del Estero durante una intervención federal y se desempeñó como consejera de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

Actualmente figura como directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Poder Judicial porteño, un organismo dedicado al relevamiento, diagnóstico y estudio de la situación carcelaria.

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La historia de amor con Alberto Fernández y los rumores de boda

El vínculo entre Hers Cabral y Alberto Fernández habría comenzado mucho antes de que se convirtieran en pareja. De acuerdo con lo que contó Fernanda Iglesias en febrero de 2026, ambos se conocen desde hace aproximadamente 20 años y compartieron espacios de militancia política dentro del peronismo.

La periodista había señalado entonces que el acercamiento sentimental se produjo después de la separación del expresidente de Fabiola Yáñez, con quien tuvo a su hijo Francisco.

En octubre de 2026, Iglesias volvió a referirse a la pareja y aseguró que la relación avanzó hacia una convivencia. Según contó, Hers Cabral habría dejado su casa del barrio porteño de Belgrano para instalarse con Fernández y acompañarlo en la crianza de su hijo.

La última revelación fue la posibilidad de un casamiento. La panelista sostuvo que la propia Anabella le había comentado semanas atrás que ambos estaban evaluando formalizar la relación. También destacó el vínculo que mantiene con la abogada y la describió como una persona con la que conversa habitualmente.