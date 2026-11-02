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Desbarataron una mega picada de motos en La Florida: 82 vehículos fueron remitidos al corralón

Agentes municipales y policiales desplegaron un amplio operativo anti picadas durante la madrugada de este domingo, ante una convocatoria que se realizó bajo la consigna "Al que atrapan pierde"

2 de noviembre 2026 · 07:20hs
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La mega picada de motos desarticulada en inmediaciones del balneario La Florida

Foto: Secretaría de Control de la Municipalidad

La mega picada de motos desarticulada en inmediaciones del balneario La Florida

En un operativo conjunto realizado entre municipio y Provincia, este fin de semana se desbarató una mega picada de motos que se iba a realizar en el sector de Ricardo Núñez y la Costanera Norte, en inmediaciones del Balneario La Forida.

El resultado del operativo fue la remisión de 82 vehículos al corralón municipal. Según fuentes del municipio, la competencia ilegal se iba a realizar bajo la consigna "Al que atrapan pierde" y había sido promocionada a través de las redes sociales como una gran caravana de motos por Halloween.

La movida, que incluía encuentros en distintos puntos de la ciudad, motivó un importante despliegue de agentes municipales y policiales para prevenir picadas, maniobras peligrosas y situaciones de riesgo en la vía pública. El resultado: la picada fue desbaratada y 82 vehículos remitidos al corralón municipal.

Picada con convocatoria en redes sociales

La Secretaría de Control y Convivencia municipal había detectado previamente la organización de la caravana, que reunía a motociclistas de Rosario y localidades vecinas, en el marco de una convocatoria que también tuvo réplicas en otras ciudades del país.

A partir de esa información, se planificó un dispositivo con controles fijos y móviles, tareas de seguimiento y presencia de agentes en los principales puntos de encuentro. El objetivo fue intervenir ante conductas que pudieran poner en peligro a la ciudadanía.

>> Leer más: Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

La primera intervención importante se produjo en bulevar Seguí y Presidente Perón, donde un grupo de motociclistas se había concentrado en una estación de servicio. Allí se remitieron 39 motos.

Operativos en La Florida

Posteriormente, el operativo se trasladó a La Florida, uno de los principales puntos de encuentro de la convocatoria. Mediante un dispositivo cerrojo, los agentes municipales y policiales realizaron nuevos controles que terminaron con la remisión de otras 41 motos y dos automóviles. En ese marcos, un grupo de vecinos de la zona comenzó a arrojar piedras y elementos contundentes a los fines de desarticular el operativo que se mantuvo con firmeza.

Entre las infracciones constatadas se encontraron la falta de documentación obligatoria para circular, ausencia de elementos de seguridad, escapes antirreglamentarios y varios casos de alcoholemia positiva. Se trata de incumplimientos que, especialmente en el contexto de una circulación masiva de motocicletas, pueden incrementar los riesgos para conductores, acompañantes y terceros.

>> Leer más: Secuestraron 37 motos en un operativo en la zona sur, donde los vecinos denuncian picadas

La intervención se produjo en medio de una convocatoria que había generado preocupación por las posibles maniobras temerarias y las molestias ocasionadas a vecinos de distintos sectores de Rosario.

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, destacó la magnitud del dispositivo y el trabajo previo que permitió anticiparse a los encuentros. “La intervención fue muy importante. Desplegamos gran cantidad de recursos para este operativo. Veníamos viendo que se iban a reunir muchas personas, incluso de los alrededores de Rosario, para hacer picadas y circular en conjunto de manera temeraria, provocando riesgos también para el resto de la población. Todo con varios lugares de encuentro y un recorrido concreto. Y en función de eso planificamos todo el operativo”, explicó el funcionario.

La convocatoria proponía recorrer la ciudad bajo la consigna «Al que atrapan pierde». La madrugada terminó con 82 vehículos fuera de circulación y remitidos al corralón.

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