Se derrumbó una casa precaria durante un incendio impactante en la zona noroeste

El siniestro ocurrió a la noche en un pasillo del barrio Cullen. Los bomberos requirieron una hora de trabajo para neutralizar el peligro

Una casilla se derrumbó durante un incendio registrado el viernes 30 de octubre de 2026 en Cullen al 1600 bis.

Los Bomberos Zapadores apagaron este viernes un incendio con pérdidas totales en el noroeste de Rosario. Fuentes oficiales indicaron que la vivienda precaria se derrumbó por el efecto de las llamas y no había personas lesionadas en la zona del siniestro.

De acuerdo al primer reporte oficial, la casilla quedó completamente destruida en inmediaciones del barrio Cullen . Además, el fuego afectó algunos muebles y terminó con buena parte de los materiales con los que se había montado la estructura.

El operativo de los Bomberos Zapadores se extendió durante más de una hora desde el primer pedido de ayuda para sofocar las llamas. Hacia las 23.30, las autoridades corroboraron que sólo se habían producido daños materiales en el lugar.

El procedimiento comenzó poco después de las 22 con la denuncia de un incendio en un pasillo ubicado sobre Cullen al 1600 bis . La casa estaba a unos 40 metros de la calle y el fuego había afectado toda la estructura.

Una casilla se derrumbó durante un incendio registrado el viernes 30 de octubre de 2026 en Cullen al 1600 bis. Video: Bomberos Zapadores.

Mientras el personal del Comando Radioeléctrico vigilaba la zona cerca del cruce con Sorrento, los bomberos comprobaron que la vivienda precaria había colapsado. En ese momento no había nadie tratando de apagar las llamas.

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En primer lugar, los agentes de la Policía de Santa Fe constataron que el incendio no se había propagado hacia las casas linderas. A continuación cortaron la conexión eléctrica y empezaron a sofocar el incendio. Para eso tuvieron que recargar la autobomba en dos oportunidades.

Una vez que la situación fue controlada, el personal de las fuerzas de seguridad provinciales empezó a revisar los restos de la casilla. Entre los tirantes carbonizados y las chapas deformadas por las altas temperaturas encontraron un mueble de madera y un colchón una plaza antes del final del operativo.