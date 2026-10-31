Los camiones podrán recibir multas automáticas en la autopista Rosario-Santa Fe

El gobierno provincial instaló un dispositivo que detecta el sobrepeso en movimiento, agilizando los controles con el fin de reducir el deterioro de la calzada

El gobierno provincial terminó de instalar un pórtico de control de peso en el kilómetro 7 de la autopista Rosario-Santa Fe . Se trata de un dispositivo que controla la carga de los camiones que circulan y que, en caso de detectar sobrepeso, emite multas sin detener la marcha del rodado .

La balanza está en la traza camino a Santa Fe y controla todos carriles de la mano que va hacia el norte. El equipo fue colocado cuando el gobierno proyectó el tercer carril de la autopista, que en su primer tramo va San Lorenzo .

Instalado en el kilómetro 7 , a la altura de Capitán Bermúdez , el sistema tiene tecnología de origen italiano y fue homologado en Argentina por un laboratorio privado de Villa Constitución y certificado por el gobierno nacional. “Ya está homologada y posee certificación OIML (Organización Internacional de Metrología Legal) 134 10 F, por eso en 15 días empezamos a multar” , remarcó Juan Pablo Trevisan , subgerente del Fideicomiso de la Autopista Rosario-Santa Fe.

El funcionario explicó que “el camión pasa sin frenar". A continuación, precisó: "La balanza detecta el peso con sensores en el piso y cámaras, y si hay exceso, se labra la infracción”. Además, lo diferenció de otros sistemas: "Los pórticos de pesaje que hay en Argentina necesitan detener el camión y chequear el peso con una balanza estática, dan el aviso, pero no multan. Esta balanza en cambio no interrumpe el tránsito: pesa y multa al instante”.

El objetivo del control de peso

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recorrieron el pórtico de control de peso. "Así como invertimos para dejar bien esta autopista, vamos a cuidarla también", sostuvo el gobernador, en referencia a las obras del tercer carril que la provincia ejecuta en la traza. En la misma línea, Enrico apuntó: "No sirve de nada hacer obra nueva si después los camiones con sobrepeso nos rompen las rutas".

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También estuvo presente el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, que lamentó la falta de una política de control de peso de transporte en Argentina, como suceden en otros países como Uruguay y Brasil. Ante esto, detalló por qué es importante el control: "Un camión con sobrepeso rompe las rutas de forma exponencial. Le quita años de vida útil proyectada y genera fisuras, huellas y baches. Cuidar el peso es cuidar la inversión que hacemos en cada obra".

Junto con el pórtico, la administración de la autopista incorporó siete móviles de asistencia a usuarios y equipamiento propio para el mantenimiento de la traza: dos camiones, un carretón y una retropala, que permiten atender las reparaciones de manera diaria.

Al mismo tiempo, los equipos móviles de Control de Cargas de la DPV recorren todos los días las rutas provinciales para realizar controles de peso.