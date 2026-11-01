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La Ucedé consagró a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

El plenario realizado en Buenos Aires también designó como vice al correntino Julio César Castillo

1 de noviembre 2026 · 21:10hs
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La Ucedé consagró a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

El plenario del Comité Nacional de la Unión del Centro Democrático (Ucedé) consagró al santafesino Gonzalo Mansilla de Souza como líder del partido.

La reunión se realizó en Buenos Aires este domingo y, entre los diversos temas tratados, tuvo su punto más importante en la renovación de autoridades. Al frente del partido estará Mansilla de Souza, quien será acompañado en la vicepresidencia por Julio César Castillo, dirigente de la provincia de Corrientes.

"Esta conducción estará al frente de la estrategia electoral y del proceso de negociaciones con fuerzas políticas afines de cara a las elecciones nacionales de 2027", indicaron.

En alrededor de tres horas de debate los delegados de las distintas provincias volcaron sus opiniones y, en un clima de gran unidad, se llegó a la votación de las autoridades.

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