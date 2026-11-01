Encontraron a un hombre y una mujer muertos en ciudad de Santa Fe: investigan femicidio seguido de suicidio

Ambos fueron hallados en un inmueble ubicado en el barrio Sur de la capital. Allegados a la mujer la buscaban desde la mañana del sábado porque no respondía su teléfono

El crimen sucedió en la ciudad de Santa Fe y se sospecha de un femicidio seguido de suicidio.

Una mujer y un hombre fueron hallados muertos este sábado en un departamento ubicado en el barrio Sur de la ciudad de Santa Fe . La principal hipótesis es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Según los agente policiales, la mujer, identificada como María Itatí Yossen de 51 años, fue encontrada sobre la cama de una habitación de la planta alta del domicilio ubicado 3 de Febrero al 3300.

En la planta baja, junto a una escalera, hallaron el cuerpo de un hombre colgado de una soga. Se trata de Fabio Firmapaz de 50 años, quien era la expareja de la mujer y vivía en el inmueble.

El caso comenzó a conocerse durante la tarde del sábado, cuando familiares y allegados de la mujer se comunicaron con la policía para denunciar su desaparición. Según indicaron, no habían logrado establecer contacto con ella desde las primeras horas de la mañana.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre habría citado a Yossen en su departamento de calle 3 de Febrero alrededor de las 7 de la mañana del sábado. La mujer salió temprano de su domicilio y, desde entonces, nadie volvió a tener noticias de ella. Ante la falta de respuestas, familiares y amigos sospecharon que podía encontrarse en el inmueble de Firmapaz y solicitaron la intervención policial en el lugar.

Luego de entrar al inmueble, la policía encontró al hombre colgado al lado de una escalrea con una soga amarrada a su cuello, mientras que la mujer yacía sin vida sobre una cama, en el dormitorio de la planta alta.

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Peritajes criminalísticos

La fiscal fue hasta el lugar junto con los pesquisas de la Brigada de Femicidios, y los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI. Ordenó los peritajes criminalísticos de rigor en la escena y, al terminar, el traslado de los dos cadáveres a la morgue judicial.

Allí los médicos forenses harán la necropsia para establecer científicamente la causa de muerte de cada uno, cuestión que se encuentra en etapa de investigación.