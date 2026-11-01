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Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Las sucursales no abrirán del viernes 6 al martes 10 de noviembre próximos por una combinación de feriados y el fin de semana. La visita del Papa León XIV suma dos jornadas sin actividad bancaria presencial.

1 de noviembre 2026 · 18:43hs
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Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos permanecerán cerrados durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre próximos. El cierre se debe a la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y dos jornadas especiales establecidas por el gobierno y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con motivo de la visita del Papa León XIV al país.

La medida alcanza a las entidades financieras de todo el país y obligará a los clientes a organizar con anticipación los trámites que requieran concurrir a una sucursal.

Sin embargo, durante esas jornadas se podrán realizar distintas operaciones mediante los canales digitales y los cajeros automáticos, según las prestaciones habilitadas por cada entidad.

Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre

El cronograma de cinco jornadas consecutivas sin atención bancaria presencial quedará conformado de la siguiente manera:

  • Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.
  • Sábado 7 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.
  • Domingo 8 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.
  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto por el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.
  • Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país, establecido por el BCRA mediante la Comunicación “A” 8487/2026, con motivo de la visita del Sumo Pontífice.

De esta manera, las sucursales no brindarán atención presencial durante cinco días seguidos.

La actividad bancaria presencial se retomará el miércoles 11, de acuerdo con el calendario nacional, aunque en la provincia de Buenos Aires existe una particularidad.

Es que el Decreto 1103/2026 también estableció un feriado para el miércoles 11 de noviembre, pero exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La disposición se vincula con las actividades previstas durante la visita oficial del Papa León XIV.

Sin embargo, esa jornada no figura como feriado bancario general en el calendario publicado por el Banco Central. Por eso, no corresponde extender automáticamente el cierre nacional hasta el miércoles 11.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los cinco días

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán utilizar distintos canales electrónicos para administrar su dinero.

El propio BCRA informa que durante los feriados bancarios continúan disponibles las operaciones habilitadas mediante home banking, banca móvil, billeteras electrónicas y cajeros automáticos.

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