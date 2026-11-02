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Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

El argentino quedó 8º este domingo, pero los comisarios de la Fórmula 1 lo sancionaron por infringir una bandera amarilla y lo sacaron del top ten

2 de noviembre 2026 · 10:27hs
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Franco Colapinto se destacó en México este domingo

Franco Colapinto se destacó en México este domingo, aunque una sanción le quitó los puntos.

Franco Colapinto se destacó en el Gran Premio de México para cortar una mala racha de cuatro abandonos en las últimas cinco carreras de la Fórmula 1, pero una penalización posterior le quitó los puntos y volvió a terminar el fin de semana con un trago amargo. Luego, el argentino se mostró frustrado por el resultado.

El piloto de 23 años llegó en el 8º puesto este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y todo era felicidad. Unas horas más tarde, los comisarios lo sancionaron por infringir una bandera amarilla y le impusieron una penalidad de 10 segundos que lo bajó a la 15º posición.

Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche”, expresó Colapinto en el comunicado de Alpine.

Colapinto vio la bandera a cuadros en el 8º puntos, pero los 10 segundos de sanción lo bajaron al 15º.

Colapinto vio la bandera a cuadros en el 8º puntos, pero los 10 segundos de sanción lo bajaron al 15º.

Sin recompensa para Franco Colapinto

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) concluyó las investigaciones con sanciones a Oscar Piastri, Pierre Gasly y el propio argentino que dejaron a los tres corredores fuera de los puntos. El pilarense no redujo lo suficiente la velocidad durante las banderas amarillas en una zona donde había un elemento desprendido de un auto de otro piloto.

Siento que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero, por desgracia, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar”, analizó Franco.

>> Leer más: La FIA castigó duro a Franco Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

A su vez, Colapinto aseguró: “Hubo múltiples resalidas y coches de seguridad, pero creo que como equipo lo gestionamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, ya que el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de nuestra reciente mala fortuna, así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido nuestra recompensa”.

Gran rendimiento del argentino

Colapinto se tomó un momento en sus declaraciones para felicitar a Kimi Antonelli, de Mercedes, por haberse quedado con el título y dijo: “Una gran felicitación a Kimi. Realmente se lo merece después de la temporada que ha tenido, y qué mejor manera de celebrarlo que con Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) en el podio. Ahora se une a esa lista de grandes campeones, y estoy contento por él”.

Franco arrancó desde el 11º lugar y logró escalar cuatro posiciones en la largada, para después ratificarlo con un buen ritmo de carrera con neumáticos medios y después con blandos. Tras esa para en boxes, superó a su compañero Gasly y se mantuvo en la zona de puntos ante la bandera roja por el choque de Valtteri Bottas.

Finalmente, el argentino vio la bandera a cuadros por delante del francés, pero ambos recibieron duros castigos que incluyeron puntos en la superlicencia para cada uno. “Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no hemos aprovechado algunas oportunidades que teníamos por delante. Pido disculpas al equipo por la infracción bajo bandera amarilla; es un error mío que, obviamente, nos ha impedido sumar puntos”, lamentó Gasly.

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