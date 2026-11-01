Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Es menos de la mitad de lo que paga un pasajero en Rosario, e incluso el tramo más largo en Caba es un 43 por ciento más barato

El Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) incrementó los precios del transporte y desde este domingo 1º de noviembre el boleto mínimo en las líneas porteñas costará $956,38 con la tarjeta Sube registrada.

De esta manera, con los subsidios y beneficios tarifarios, un usuario del transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) paga menos de la mitad de lo que se abona un pasaje de colectivo en Rosario. Si bien en Buenos Aires hay diferentes tarifas en función del recorrido, incluso en el tramo más largo en Caba (de 12 a 27 kilómetros) la diferencia es notoria, ya que cuesta 1.226 pesos contra los 2.150 pesos que sale en Rosario.

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Con el aumento, el boleto en las líneas porteñas con la Sube registrada costará $956,38 para recorridos de 0 a 3 kilómetros, $1.062,70 de 3 a 6 kilómetros, $1.144,55 de 6 a 12 kilómetros, y $1.226,48 de 12 a 27 kilómetros. Quienes viajen sin la tarjeta registrada pagarán $1.520,64 por el boleto mínimo.

En las líneas bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires el mínimo ahora cuesta $1.262,48, de 3 a 6 kilómetros $1.419,78, de 6 a 12 kilómetros $1.577,08 y de 12 a 27 kilómetros $1.893,71. Con la Sube sin registrar el mínima cuesta 2.524,95 pesos.

Los colectivos que dependen de la Nación tienen el pasaje más barato: de 0 a 3 kilómetros $771,78, de 3 a 6 kilómetros $895,26, de 6 a 12 kilómetros $1.041,91 y de 12 a 27 kilómetros $1.389,21. Con Sube sin registrar cuesta $1.543,55 el mínimo.

El pasaje de subte con Sube registrada ahora cuesta $1.887,86 y el premetro tiene un valor de $660,75.