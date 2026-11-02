Primera C: Leones FC visita a Sportivo Barracas por los cuartos del Reducido

El elenco de la familia Messi se presenta en la cancha de Almagro, en el partido de ida de los playoffs de los cuartos de final de la Primera C

Primera C. Cristián Bonesso, pieza fundamental, en la ofensiva del equipo de la familia Messi.

Leones FC quiere seguir haciendo historia en su primera incursión por los torneos de AFA. La entidad comandada por la familia, este lunes a las 15, visita a Sportivo Barracas, en el arranque de los cuartos de final del torneo Reducido de la Primera C . El choque será en la cancha de Almagro y con el arbitraje de Guido Mascheroni.

Con un presente para destacar, los dirigidos por Alejandro Ojeda van por más en la presente temporada de la cuarta categoría. Y en la cancha de Almagro intentará traerse un buen resultado para quedar bien parado para el encuentro revancha dentro 15 días.

El elenco de Alvear llegan a esta instancia después de ganar la llave ante Mercedes en los tiros penales por 4 a 2. El global de los dos encuentros finalizó 2 a 2.

Mientras que el Arrabalero dio el batacazo al derrotar a Sacachispas también desde los doce pasos, tras empatar 1 a 1 el global y al final terminó ganando 5 a 4.

El equipo de Alejandro Ojeda

Los once de Alejandro Ojeda para visita al Arrabalero serían los mismos que vencieron a Mercedes por penales, en el predio Jorge Griffa sería con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicilas Gimenez, Gonzalo Gómez y Mario Senra; Juan Ignacio Vieyra, Franco Tanneur, Denis Rodríguez y Galo Bernardini; Cristian Bonesso y Gustavo Britos.