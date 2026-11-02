Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Un caso de abuso en el que aparece involucrado un chofer de una aplicación de traslados fue denunciado en las últimas horas. El hecho sucedió en la zona noroeste de Rosario y la víctima fue una adolescente de 15 años.
La víctima tiene 15 años e iba en compañía de su hermana de 13. Tomaron un viaje de barrio Martin a Empalme Graneros
Un caso de abuso en el que aparece involucrado un chofer de una aplicación de traslados fue denunciado en las últimas horas. El hecho sucedió en la zona noroeste de Rosario y la víctima fue una adolescente de 15 años.
Según fuentes policiales, Miguel B. denunció ante policías del Comando Radioeléctrico que sus dos sobrinas de 15 y 13 años, que son hermanas entre sí, llegaron a su casa el sábado a la madrugada trasladadas por un chofer de la aplicación DiDi.
De acuerdo con la denuncia, las chicas le contaron al familiar que durante el traslado el conductor del auto le tocó una pierna a la mayor en varias oportunidades y que al dejarlas en destino, en Fraga al 1200 bis, se retiró del lugar a toda velocidad antes que llegara la policía.
Las víctimas dijeron que el viaje había comenzado, y así quedó grabado en la aplicación, en San Juan al 600 y que el vehículo sería un auto Chevrolet Agile de color gris. La denuncia por abuso fue comunicada a las autoridades, entre ellas la Comisaría de la Mujer.
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