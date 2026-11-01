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Video: se cansó del ruido de las motos, salió a la calle a los tiros y terminó detenido en Las Parejas

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado. El hombre habría efectuado varios disparos cerca de una plaza donde había jóvenes reunidos. La policía secuestró el arma y no se reportaron heridos.

1 de noviembre 2026 · 14:28hs
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Video: se cansó del ruido de las motos, salió a la calle a los tiros y terminó detenido en Las Parejas

Un vecino de la localidad santafesina de Las Parejas terminó detenido después de salir armado a la calle y efectuar varios disparos, presuntamente enfurecido por el ruido de las motocicletas que circulaban por la zona. El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado y generó momentos de preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Según las primeras informaciones, el hombre estaba molesto por los ruidos de las motos y decidió salir de su vivienda con un arma de fuego. Una vez en la vía pública, habría realizado varias detonaciones en distintas direcciones, sin medir el peligro que representaba su conducta para las personas que estaban cerca.

La situación resultó especialmente riesgosa porque los disparos se produjeron en un sector próximo a una plaza donde había un grupo de jóvenes reunidos. Pese a la gravedad del episodio, hasta el momento no se informaron personas heridas.

Salió a disparar por el ruido de las motos y terminó detenido

Ante lo ocurrido, intervino personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, que se desplazó hasta el lugar y logró detener al sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron el arma de fuego que habría utilizado para efectuar los disparos.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer las eventuales responsabilidades penales.

Los investigadores procuran esclarecer la secuencia de los disparos y las condiciones en las que el sospechoso utilizó el arma en plena vía pública. Por el momento, no trascendieron la identidad ni la edad del detenido, tampoco se informó si contaba con autorización para tener o portar el arma secuestrada.

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