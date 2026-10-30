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Lali Espósito reveló detalles de su casamiento: vestido, invitados y luna de miel

La artista aseguró que se tratará de una celebración “tranqui” para la familia y los amigos. Todavía no revelaron la fecha.

30 de octubre 2026 · 10:59hs
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Pedro Rosemblat y Lali Espósito darán el sí pronto, aunque todavía no se sabe exactamente cuándo

Lali Espósito está próxima a casarse con Pedro Rosemblat. Hasta el momento, la pareja mantuvo la fecha y los detalles de su boda en reserva, pero la artista reveló algunos pormenores de la inminente ceremonia.

En un móvil con el medio Frontera, Lali aseguró que no usará un vestido muy vistoso y que el evento será íntimo: “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.

“Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos, cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida, creo que va a ser un momento bonito”, agregó la artista sobre sus expectativas de cara al gran día.

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>> Leer más: El significado detrás del anillo con el que se comprometieron Lali y Pedro Rosemblat

En este sentido, Espósito explicó de qué manera valora el tiempo con sus afectos en este momento de su vida y su carrera: “Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”.

“Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, sumó la cantante.

Lali y Pedro Rosemblat, ¿sin luna de miel?

Respecto a una posible luna de miel después de la boda, Lali descartó la idea por el momento: “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. No, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”.

Finalmente, la artista se refirió a la posibilidad de tener hijos con su futuro marido: “Qué sé yo, yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños".

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