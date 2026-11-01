Maratón de la UNR: más de mil personas se sumaron a los circuitos de 2,5 y 10 kilómetros

La sexta edición de la competencia tuvo su largada en avenida Pellegrini al 250. La actividad forma parte de una amplia propuesta deportiva de la universidad

Pese al cielo encapotado de este domingo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) mantuvo en pie la sexta edición de su tradicional maratón, que puntualmente largó a las 9, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, de Pellegrini 250 . La propuesta agotó los cupos de inscripción: más de mil corredores se sumaron a la carrera.

La competencia contó con tres distancias de 2,5 y 10 kilómetros, pensadas tanto para corredores experimentados como para quienes buscaron participar de una jornada recreativa . La propuesta movilizó a estudiantes, docentes, no docentes, graduados y al público en general. La carrera contó con la fiscalización de la Asociación Rosarina de Atletismo y la colaboración de la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

La actividad se desarrolla en una jornada marcada por el mal tiempo . El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Rosario y otros departamentos del sur santafesino, con pronósticos de lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo durante distintos momentos del domingo.

La Maratón UNR se realiza cada dos años desde 2017 y se ha convertido en una de las actividades deportivas tradicionales de la universidad . En su última edición, celebrada en 2024, reunió a más de 800 participantes, según los datos difundidos en la convocatoria de este año.

“La Maratón se ha convertido en una tradición dentro del ámbito de la Universidad, a la que año a año se van sumando más personas. Es una actividad importante que busca promocionar el deporte como estilo de vida”, destacó Gustavo Simonetta, responsable del Área de Bienestar Universitario.

Más de 6 mil personas practican deportes en la UNR

La maratón es una de las tantas iniciativas con las que la universidad busca promover la actividad física y generar espacios de encuentro más allá de las aulas. Según un relevamiento publicado por La Capital en febrero de este año, más de 6 mil personas asisten mensualmente a los espacios deportivos de la UNR, donde se ofrecen unas 30 disciplinas, tanto competitivas como recreativas.

La universidad dispone de cinco predios para la práctica deportiva, entre ellos el gimnasio de Moreno 460, las instalaciones del Centro Universitario Rosario (CUR), el predio La Reforma de Francia 750 y los polideportivos de Zavalla y Casilda.

Las propuestas incluyen deportes colectivos, como fútbol, básquet, vóley, hockey y handball, además de disciplinas individuales como natación, tenis y tenis de mesa. También se desarrollan actividades recreativas y de bienestar, entre ellas yoga, taichí, capoeira, danzas, entrenamiento funcional y running.

La convocatoria no se limita a las actividades habituales de los gimnasios. La UNR organiza anualmente los Juegos Deportivos Interfacultades, cuya última edición reunió a más de 1.500 deportistas, y otras propuestas que combinan actividad física y recreación. Entre ellas se encuentra Recorré UNR, una iniciativa que invita a redescubrir la ciudad a través de recorridos que integran deporte, historia y cultura. En 2025 participaron más de 400 personas.

“La Universidad no es solamente inscribirse en una carrera, ir a la facultad y rendir. Es más amplio, es vivirla de otra manera”, explicó Sebastián Palomeque, por entonces responsable de la Dirección de Educación Física de la UNR y actual vice decano de la facultad de Ciencias del Movimiento Humano.

En ese sentido, destacó la importancia de que los espacios deportivos también funcionen como ámbitos de esparcimiento y socialización, donde los integrantes de la comunidad universitaria puedan relacionarse y compartir experiencias.

La maratón de este domingo se inscribe en esa misma apuesta: promover el deporte no sólo como una práctica saludable, sino también como una forma de fortalecer los vínculos entre la universidad y la ciudad.