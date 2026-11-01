Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Era un Learjet 60 que había despegado del aeropuerto de Austin, Texas. Aún no había precisiones sobre los ocupantes o las posibles víctimas en tierra

Un avión con nueve personas a bordo se estrelló en una zona residencial y estalló en el condado de Palm Beach, Florida, en la tarde del domingo.

Aún no se había divulgado información sobre el estado de los pasajeros.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el accidente.

El siniestro ocurrió cerca de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North, Fue protagonizado por un Learjet 60 (un avión ejecutivo de tamaño medio de dos motores, fabricado por Bombardier) que volaba desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom hacia Bahamas, según la FAA.

A Learjet 60 private jet, en route from Texas to the Bahamas, crashed near Palm Beach this afternoon.



The aircraft was in a steep dive at the time of the crash, descending at more than 30k feet per minute. pic.twitter.com/1fjqcbtZFe — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 1, 2026

El avión descendió 8.230 metros en un minuto, justo antes de que se interrumpieran los datos de seguimiento del vuelo, según el sitio web ADS-B Exchange.

El lugar del accidente se encuentra unos 6 kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, que fue rebautizado en honor al presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de este año. El mandatario estuvo en West Palm Beach el domingo, más temprano, y partió del aeropuerto a bordo del Air Force One poco más de una hora antes del accidente.

Había tormentas dispersas en la zona cuando ocurrió el accidente, y el avión atravesó una célula de tormenta más intensa unos minutos antes de comenzar a descender. Se desconoce si la tormenta contribuyó al accidente.