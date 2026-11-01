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La primera ronda RIGI en Rosario reunió a 43 grandes inversores que buscan nuevos proveedores

Los participantes hicieron un balance del encuentro dejó negocios concretos y puso a la provincia en el centro de la escena productiva

1 de noviembre 2026 · 10:15hs
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La primera ronda RIGI en Rosario reunió a 43 grandes inversores que buscan nuevos proveedores

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El jueves pasado, Rosario fue el punto de encuentro entre las principales operadoras del país y la industria nacional. La primera Ronda de Negocios RIGI, organizada por Santa Fe y Nación en La Fluvial, dejó negocios concretos y puso a la provincia en el centro de la escena productiva. Durante la jornada se realizaron más de 2.500 reuniones entre 43 grandes compradoras de 16 rubros estratégicos y 1.800 firmas de todo el país,

La iniciativa se enmarca en la agenda de vinculación productiva que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia para conectar la oferta industrial y de servicios de la provincia con las demandas de los grandes proyectos de inversión en minería, petróleo, gas e infraestructura.

De las reuniones a las oportunidades comerciales

Entre las empresas proveedoras, Pablo Barrinat, de Gelvez SRL -firma santafesina dedicada a ingeniería y estructuras pesadas-, remarcó: “Nos fue muy bien. Tuvimos veinte reuniones y pudimos cerrar dos acuerdos con clientes. Veníamos conversando, intercambiando correos y planos, y hoy se concretaron las reuniones”.

Además, valoró el acompañamiento del gobierno provincial y el trabajo asociativo entre empresas para acceder a proyectos de gran escala. “Para las pymes como la nuestra esto es central: de manera individual no podemos encarar ciertos proyectos de esta escala, por eso trabajamos complementando capacidades entre colegas”, señaló.

Por su parte, Osvaldo Giorgi, titular de Metalúrgica Giorgi, contó que llegó con siete reuniones programadas y terminó concretando unas quince entrevistas comerciales. “La sorpresa fue mutua: nosotros por la magnitud de los desarrollos proyectados y ellos por la capacidad de respuesta y solvencia técnica que mostraron las empresas”, sostuvo. También destacó que pudieron reunirse directamente con responsables de abastecimiento, compras y presupuestos de las grandes compañías.

Los grandes proyectos amplían su red de proveedores

Desde el lado de las empresas compradoras, Martina Di Cosmo, del área de Compras de Sidersa Acería, explicó que participaron de la ronda para identificar potenciales proveedores tanto para la fábrica en funcionamiento como para la nueva acería, cuya puesta a punto está prevista en un año y medio. “Estuvimos reunidos con proveedores de montaje, mantenimiento eléctrico, mecánico, un poco de todo. También se acercaron firmas que trabajan con inteligencia artificial, algo muy nuevo y que a todas las empresas hoy les interesa”, comentó.

La representante de Sidersa destacó además el formato del encuentro: “Está buenísimo porque conocés un montón de gente, otros compradores y proveedores que vienen a ofrecer sus servicios”.

En la misma línea, Gonzalo Ibarra, representante de Terminal Timbúes S.A., señaló que la empresa busca sumar proveedores a su red de abastecimiento, que cuenta con unas 300 firmas. “Las expectativas son generar nuevos vínculos y potenciar el entorno productivo”, explicó. El proyecto, un puerto multipropósito en plena construcción, demanda metalmecánica, indumentaria y obra civil. Se necesitan muchos proveedores. Hoy tenemos varias contratistas trabajando y ya una parte operativa”, detalló Ibarra, ponderando la contratación de mano de obra local.

A su turno, José Morea, Country Director de Vicuña Corp -megaproyecto de cobre, oro y plata en San Juan en etapa de preconstrucción, con más de 2.000 empleados-, destacó: “Buscamos consumos de todo tipo: rutas de acceso, líneas eléctricas de hasta 500 kV y todo lo que la metalmecánica de Santa Fe ofrece para campamentos, plantas de procesamiento y equipos electromecánicos. Santa Fe tiene mucho para aportar y una logística muy competitiva hacia el Atlántico”.

Valoró además el formato federal: “Hacíamos rondas en San Juan para asociar pymes y grandes firmas en UTES y Joint Ventures; extender esto a las provincias y al RIGI es una excelente idea para contagiar en todo el país el valor minero”.

La jornada permitió acercar a grandes compradores y empresas proveedoras, concretar acuerdos comerciales y abrir canales de vinculación para que la producción santafesina se integre a las cadenas de valor de las grandes inversiones del país.

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