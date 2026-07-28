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La traductora de "La Odisea" criticó duramente la película de Christopher Nolan

El filme es uno de los éxitos de taquilla más importantes del año, pero fue destrozado por una de las referentes del director

28 de julio 2026 · 10:28hs
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Matt Damon protagoniza La Odisea

Matt Damon protagoniza "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, que fue duramente criticada por la traductora del poema épico

“La Odisea”, la más reciente película de Christopher Nolan, estrenada el pasado 14 de julio, es uno de los grandes éxitos de taquilla del año. El filme está basado en el poema épico atribuido a Homero, que narra el regreso de Odiseo a Ítaca después de la Guerra de Troya.

Si bien la producción ha tenido más adeptos que detractoras, recibió una crítica brutal de una figura clave: Emily Wilson, considerada la traductora más moderna de “La Odisea”, y la primera mujer que tradujo la obra completa en una versión muy celebrada. Nolan citó su trabajo como una referencia para la película.

Wilson publicó una reseña del filme en el medio London Review of Books: "’La Odisea’ de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen que el poema sea grandioso. No aporta nada convincente sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra o la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos", aseguró. El artículo en cuestión se volvió tan viral que colapsó el sitio web que la aloja y no estuvo disponible por varias horas.

>> Leer más: De qué se trata "La Odisea", la película de Christopher Nolan inspirada en un texto clásico

Además, la traductora aseveró que la película “carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética" y cuestionó la estructura narrativa.
"La escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas de sexo y toda la comida tiene un aspecto horrible", agregó.

Según explicó la escritora argentina Claudia Piñeiro sobre la crítica, Wilson “consideró que la película cambia el centro moral del poema, dándole mayor énfasis a la culpa frente a otras cuestiones. También señaló que para ella en la versión cinematográfica Penélope pierde parte de su importancia y se lamentó de la reducción del papel de los dioses, que en el original representan las fuerzas imprevisibles que condicionan la vida humana”.

“Lo que parece preocuparle más es que cree que Odiseo resigna en el film su complejidad. En su traducción, ella sostiene que la característica principal del héroe es ser polytropos –algo así como que tiene muchos recursos–, a diferencia de Nolan que enfatiza el sufrimiento por sobre su capacidad de reinventarse. Wilson cambió la traducción más usada de esa palabra, ‘ingenioso’, ‘astuto’, por ‘complejo’. Según ella la película capta muy bien la dimensión épica y emocional del regreso, pero simplifica la extraordinaria plasticidad del personaje”, sumó Piñeiro.

A pesar de los cuestionamientos, Wilson reconoció que “el estreno de ‘La Odisea’ sigue siendo un acontecimiento para celebrar" dado que generó un renovado interés por la obra de Homero.

>> Leer más: Matt Damon contó la odisea que fue filmar "La Odisea" y reveló su palabra argentina favorita

La película de "La Odisea"

Con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares, la película "La Odisea" que llegó este julio a los cines argentinos fue filmada íntegramente y por primera vez con cámaras IMAX de última generación. Fiel a su estilo narrativo, Nolan evita una estructura lineal. La película comienza en medio de los acontecimientos y reconstruye el pasado mediante flashbacks y los relatos del propio Odiseo.

El elenco también está a la altura de la ambición del proyecto y reúne a varias de las estrellas más importantes de Hollywood. Matt Damon encarna a Odiseo, mientras que Anne Hathaway interpreta a Penélope. Por su parte, Tom Holland se pone en la piel de Telémaco y Zendaya da vida a la diosa Atenea. El elenco se completa con Robert Pattinson que da vida a Antínoo, el principal antagonista, y Charlize Theron que encarna a la ninfa Calipso, en tanto que la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o asume un doble desafío al interpretar tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra.

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