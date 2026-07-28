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Suspendieron los trabajos de Aguas Santafesinas que iban a alterar la presión en zona sur

Un equipo de operarios tenía previsto en la zona del acueducto Flammarion. No se conoce nueva fecha para los trabajos

28 de julio 2026 · 10:23hs
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Aguas Santafesinas realiza tareas permanentes en toda la ciudad.

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Aguas Santafesinas S.A. suspendió los trabajos previstos para este martes 28 de julio que iban a afectar la presión de agua en la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Estas tareas en el acueducto Flammarion se realizarán en otra fecha, a determinar.

Según informó la empresa a través de su web, los operarios deben instalar una nueva válvula sobre el acueducto Flammarion, ubicado en Arijon y las vías del ferrocarril. Para realizar estas tareas, explicaron desde Assa, "será necesario disminuir la presión de dicho conducto".

>> Leer más: Aguas Santafesinas impulsa un plan de modernización para mejorar el servicio

Cuando se realizan este tipo de trabajos, quienes no cuenten con reservas domiciliarias registran una interrupción transitoria del suministro.

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