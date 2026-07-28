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Lali habló de la polémica con Rosalía: "Puedo dar fe de que es muy respetuosa"

La argentina se refirió a las controversia por supuestos mensajes anti-Argentina de su colega catalana y aseguró que la situación “está medio exagerada”

28 de julio 2026 · 09:36hs
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Lali y Rosalía durante la visita de la artista catalana a Buenos Aires a finales de 2025

Lali y Rosalía durante la visita de la artista catalana a Buenos Aires a finales de 2025

La polémica con Rosalía sigue sumando capítulos. La artista catalana reposteó un mensaje de Mia Khalifa, musicalizado con su canción “La perla”, que se refería de forma despectiva a los argentinos. El público nacional respondió de manera contundente y hubo hasta quienes devolvieron entradas para los cuatro shows dará en el Movistar Arena la semana próxima.

En este contexto, Lali respaldó a su colega en diálogo con un móvil televisivo. "Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa, puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país", afirmó.

Vale recordar que luego de la reacción argentina, Rosalía publicó una disculpa en historias de Instagram asegurando que no había leído el contenido de la historia de Khalifa y la había reposteado porque tenía su canción. “Mala mía”, dijo.

>> Leer más: Tras el video que compartió Rosalía, Lali publicó un mensaje en defensa de Argentina

"Esta cosa está medio exagerada. Rosalía va a hacer cuatro Movistares, una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho esa gente también. Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, diría: ‘Che, Rosalía, estás desequilibrada, andá a la p*ta madre que te parió’. No fue el caso, le puso un repost”, sumó por su parte Lali.

“Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con los argentinos o con parte de otros argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle", concluyó la argentina.

La devolución de entradas para los shows de Rosalía

Más allá del enojo del público argentino, la devolución de entradas no fue posible dado que la política del a ticketera de Movistar Arena no lo permite: “El plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción”, señalaron.

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