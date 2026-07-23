De qué se trata "La Odisea", la película de Christopher Nolan inspirada en un texto clásico

Uno de los primeros textos de la literatura occidental, este poema narra una historia de aventuras y amor. El film propone una reinterpretación de la historia

Hasta hace algunas semanas, "La Odisea" era una obra de la que solo se hablaba en los cursos de Lengua en la escuela secundaria. O, eventualmente, entre expertos en Letras o amantes de literatura. Pero se metió Hollywood, claro. Y el 13 de julio se estrenó la película de Christopher Nolan basada en esta obra clásica, por lo que se volvió tendencia.

Christopher Nolan no es un desconocido: es el realizador responsable de la trilogía de Batman, además de títulos como "Interestelar", "Dunkerque" y también la ganadora del Oscar "Oppenheimer". El cineasta británico-estadounidense vuelve a apostar por una superproducción que combina un gran despliegue técnico con una historia clásica y un elenco repleto de figuras de primer nivel .

"La Odisea" es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, que es atribuido al poeta griego Homero. Algunos expertos creen que fue compuesta en el siglo VIII a. C. en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor (donde hoy está Turquía, en su parte asiática). Según otros autores, la Odisea se completa en el siglo VII a. C. a partir de poemas que solo describían partes de la obra actual.

"La Odisea" narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo tras la guerra de Troya. El protagonista estuvo una década fuera de su hogar, en luchas, y tarda otros diez años en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey. En el camino deberá enfrentarse a cíclopes, sirenas, monstruos marinos y dioses.

Mientras tanto, durante este período de ausencia, su hijo Telémaco y su esposa Penélope deben tolerar que su palacio se llene de pretendientes que quieren casarse con ella porque consideran que Odiseo ya murió.

Este poema es, junto a "La Ilíada", uno de los primeros textos de la épica grecolatina y por tanto de la literatura occidental. Por eso se estudia tanto en la carrera de Letras como en Lengua del secundario. Se cree que el poema original fue transmitido de manera oral durante siglos y que, tras la aparición del alfabeto, tanto la Odisea como la Ilíada pudieron ser las primeras obras en ser transcritas.

La película de "La Odisea"

Con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares, la película "La Odisea" que llegó este julio a los cines argentinos fue filmada íntegramente y por primera vez con cámaras IMAX de última generación. Fiel a su estilo narrativo, Nolan evita una estructura lineal. La película comienza en medio de los acontecimientos y reconstruye el pasado mediante flashbacks y los relatos del propio Odiseo.

El elenco también está a la altura de la ambición del proyecto y reúne a varias de las estrellas más importantes de Hollywood. Matt Damon encarna a Odiseo, mientras que Anne Hathaway interpreta a Penélope. Por su parte, Tom Holland se pone en la piel de Telémaco y Zendaya da vida a la diosa Atenea. El elenco se completa con Robert Pattinson que da vida a Antínoo, el principal antagonista, y Charlize Theron que encarna a la ninfa Calipso, en tanto que la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o asume un doble desafío al interpretar tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra.