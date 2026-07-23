La Capital | Zoom | La odisea

De qué se trata "La Odisea", la película de Christopher Nolan inspirada en un texto clásico

Uno de los primeros textos de la literatura occidental, este poema narra una historia de aventuras y amor. El film propone una reinterpretación de la historia

23 de julio 2026 · 09:11hs
Google Seguir a La Capital en Google
Matt Damon y Zendaya protagonizan el gran estreno de la cartelera

Matt Damon y Zendaya protagonizan el gran estreno de la cartelera

Hasta hace algunas semanas, "La Odisea" era una obra de la que solo se hablaba en los cursos de Lengua en la escuela secundaria. O, eventualmente, entre expertos en Letras o amantes de literatura. Pero se metió Hollywood, claro. Y el 13 de julio se estrenó la película de Christopher Nolan basada en esta obra clásica, por lo que se volvió tendencia.

Christopher Nolan no es un desconocido: es el realizador responsable de la trilogía de Batman, además de títulos como "Interestelar", "Dunkerque" y también la ganadora del Oscar "Oppenheimer". El cineasta británico-estadounidense vuelve a apostar por una superproducción que combina un gran despliegue técnico con una historia clásica y un elenco repleto de figuras de primer nivel.

El film de acción mitológica propone una reinterpretación de "La Odisea", el poema épico griego atribuido a Homero.

De qué trata "La Odisea"

"La Odisea" es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, que es atribuido al poeta griego Homero. Algunos expertos creen que fue compuesta en el siglo VIII a. C. en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor (donde hoy está Turquía, en su parte asiática). Según otros autores, la Odisea se completa en el siglo VII a. C. a partir de poemas que solo describían partes de la obra actual.

"La Odisea" narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo tras la guerra de Troya. El protagonista estuvo una década fuera de su hogar, en luchas, y tarda otros diez años en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey. En el camino deberá enfrentarse a cíclopes, sirenas, monstruos marinos y dioses.

Mientras tanto, durante este período de ausencia, su hijo Telémaco y su esposa Penélope deben tolerar que su palacio se llene de pretendientes que quieren casarse con ella porque consideran que Odiseo ya murió.

Este poema es, junto a "La Ilíada", uno de los primeros textos de la épica grecolatina y por tanto de la literatura occidental. Por eso se estudia tanto en la carrera de Letras como en Lengua del secundario. Se cree que el poema original fue transmitido de manera oral durante siglos y que, tras la aparición del alfabeto, tanto la Odisea como la Ilíada pudieron ser las primeras obras en ser transcritas.

La película de "La Odisea"

Con un presupuesto superior a los 250 millones de dólares, la película "La Odisea" que llegó este julio a los cines argentinos fue filmada íntegramente y por primera vez con cámaras IMAX de última generación. Fiel a su estilo narrativo, Nolan evita una estructura lineal. La película comienza en medio de los acontecimientos y reconstruye el pasado mediante flashbacks y los relatos del propio Odiseo.

El elenco también está a la altura de la ambición del proyecto y reúne a varias de las estrellas más importantes de Hollywood. Matt Damon encarna a Odiseo, mientras que Anne Hathaway interpreta a Penélope. Por su parte, Tom Holland se pone en la piel de Telémaco y Zendaya da vida a la diosa Atenea. El elenco se completa con Robert Pattinson que da vida a Antínoo, el principal antagonista, y Charlize Theron que encarna a la ninfa Calipso, en tanto que la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o asume un doble desafío al interpretar tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra.

Noticias relacionadas
estrenos de cine en rosario: llega la odisea, una de las mas esperadas del ano

Estrenos de cine en Rosario: llega "La Odisea", una de las más esperadas del año

Alberto José Ovando, integrante del grupo salteño Los Fronterizos, falleció el pasado domingo 

El folklore de luto: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

La 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará en noviembre

El 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya tiene fecha y lista de homenajeados

Las carteleras de cine de Rosario tendrán el preestreno de la nueva película de Spider-Man

Estrenos de cine en Rosario: adelanto de la nueva de Spider-Man, animación y reposición de un éxito de terror

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

Lo último

Ramiro Nanni: de ser número 5 mundial en pádel a consolidar un imperio deportivo

Ramiro Nanni: de ser número 5 mundial en pádel a consolidar un imperio deportivo

El folklore de luto: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

El folklore de luto: murió Alberto José Ovando, histórico integrante de Los Fronterizos

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Balcón colorido en invierno: ocho plantas para sembrar en julio y cómo cuidarlas

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

El adolescente, de 18 años, fue hallado tendido en una vereda del barrio Hospitales con la cara manchada de sangre. Demoraron a un sospechoso de 37 años

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Llegan a Rosario 90 colectivos nuevos propulsados a GNC

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca
Policiales

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Paso optativas y chau veda: el PRO presentó su ley electoral para Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Paso optativas y chau veda: el PRO presentó su ley electoral para Santa Fe

La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo
Economía

La actividad económica mostró estancamiento en la medición de mayo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores del Siempre Sale

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, que capacidad tendría y cómo se llamaría

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

En Central hay un objetivo que hoy pasa por debajo del radar, pero que no es imposible

Pami: cómo es el trámite para que los nietos también tengan cobertura médica

Pami: cómo es el trámite para que los nietos también tengan cobertura médica

Ovación
Torneo Clausura 2026: las 6 nuevas reglas de juego del Mundial que llegan al fútbol argentino
Ovación

Torneo Clausura 2026: las 6 nuevas reglas de juego del Mundial que llegan al fútbol argentino

Torneo Clausura 2026: las 6 nuevas reglas de juego del Mundial que llegan al fútbol argentino

Torneo Clausura 2026: las 6 nuevas reglas de juego del Mundial que llegan al fútbol argentino

Riquelme fundamentó la contratación de Villa en Boca: Merecía una oportunidad

Riquelme fundamentó la contratación de Villa en Boca: "Merecía una oportunidad"

En Newells habrá más opciones en la zaga: García Basso se acerca al Parque

En Newell's habrá más opciones en la zaga: García Basso se acerca al Parque

Policiales
Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo
Policiales

Falleció un joven en la zona sur e investigan si fue en el marco de un robo

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Barrio Latinoamérica: lo hallaron herido detrás de un contenedor y falleció en el Heca

Condenan a dos policías por armar causas para favorecer a una banda de narcomenudeo

Condenan a dos policías por armar causas para favorecer a una banda de narcomenudeo

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

La Ciudad
Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes
La Ciudad

Pérdidas totales al incendiarse una vivienda de la zona oeste: piden calzado y ropa para dos nenes

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

Incendio en una cerealera de la zona oeste: Bomberos acudieron para controlar el fuego

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Licitación de la autopista a Córdoba: qué empresas ofrecieron el peaje más barato

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario
La Ciudad

Un alerta roja por frío en la Patagonia traerá descenso en las temperaturas de Rosario

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso
La Ciudad

Residuos informáticos: una colecta que promueve el reciclaje de chatarras electrónicas en desuso

Pullaro exhibe el modelo penitenciario con El Infierno como vidriera
Política

Pullaro exhibe el modelo penitenciario con "El Infierno" como vidriera

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
Economía

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo
La Ciudad

Santa Fe ya administra la AO12 y es la primera provincia con una ruta nacional a cargo

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
Política

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato
La Ciudad

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Roberto Ayala habló sobre el incidente con Dani Olmo tras la final: Estoy arrepentido
Ovación

Roberto Ayala habló sobre el incidente con Dani Olmo tras la final: "Estoy arrepentido"

El campo le pide al gobierno que no avance contra el instituto de la carne
Economía

El campo le pide al gobierno que no avance contra el instituto de la carne

Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para un club de Cañada de Gómez
Ovación

Muerte de un policía: tres años de suspensión y multa económica para un club de Cañada de Gómez

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina
La Ciudad

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre
Policiales

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino
Salud

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proponen adaptar efectores de salud de Rosario a personas con obesidad