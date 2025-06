Qué dijo Adrián Suar sobre su romance con una modelo rosarina

El productor fue vinculado sentimentalmente con Rocío Robles. La joven afirmó que "están saliendo", pero las palabras de Suar no fueron tan contundentes

Frente los crecientes rumores de romance, Yanina Latorre conversó con la protagonista. En su programa "Sálvese quien pueda", la conductora reveló una conversación privada que mantuvo con Rocío Robles via Whatsapp.

“Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera”, expresó Robles. Luego, agregó: “Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo”.

Frente a la pregunta sobre su noviazgo, la modelo detalló: “No, de novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”.

Qué dijo Adrián Suar

Por su parte, el productor al ser abordado por un movil de LAM en el esrtreno de "Rocky", decidió mantener el romance en cautela. SI bien no negó la relación amorosa, tampoco confirmó el noviazgo.

“El dia que esté de novio, lo voy a decir”, comenzó contundente Suar. Luego, comentó: "Nos conocemos, la conozco pero no hay título. Me encantaría tirarles uno pero no hay".

Frente a las insistentes preguntas de los periodistas el actor y productor detalló: "Nos conocemos, la quiero mucho. Ella es divina. Es una gran persona y gran periodista deportiva e inteligente".

Sin embargo, lejos de confirmar un noviazgo Adrian repitió: "Mi corazón late pero no estoy de novio y el día que lo esté, les aseguro que les voy a decir".

"El día que tenga novia, lo voy a decir"

Quién es Rocío Robles

Rocío Robles es una modelo y periodista rosarina que en 2008 fue elegida como segunda princesa del carnaval de Rosario. Luego, en 2014, fue finalista de Miss Mundo Argentina.

Ahora bien, el momento que la caltapultó hacia al fama fue su participación en el certamen de belleza "La argentina más linda", conducido por José María Listorti y Denise Dumas.

También en 2014, la joven hizo su primera aparición en el progama de Marcelo Tinelli "Showmatch" y a partir de allí se desempeño en varias oportundiades como bailarina en el certamen. Asimismo, realizó temporada en Villa Carlos Paz junto a Pedro Alfonso, Freddy Villareal, Bicho Gómez, Carolina Papaleo.

A lo largo de su carrera mediática y artística, la rosarina fue vinculada amorosamente con varias figuras de la tevé y el mundo deportivo como Alexis Mac Allister, Federico Hoppe, Nicolas Cabré e incluso Tyago Griffo, el hijo de la bomba tucumana.

Actualmente, es influencer en redes sociales y hace pequeñas apariciones en canales de streaming.