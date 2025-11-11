Jorge Rial renunció en vivo a su programa de radio: "No estoy teniendo tiempo para mí"

Jorge Rial renunció en vivo a su programa de radio "Argenzuela", alegando la necesidad de cuidar su salud y a su familia

Jorge Rial está al frente hace varios el programa “Argenzuela” en Radio 10. A pesar de la buena respuesta del público, el conductor anunció en vivo su renuncia durante la emisión del lunes. Detrás de su inesperada decisión hay una serie de motivos personales y de salud.

“Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor, porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno, muy bueno para afuera y muy bueno para adentro. Armamos un equipo muy sólido, muy fuerte”, comenzó diciendo Rial al aire.

La noticia de la renuncia llega mientras una de sus hijas, Morena, permanece detenida en la provincia de Buenos Aires, después de que la Justicia revocara su pedido de cumplir su condena de manera domiciliaria.

¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de #Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en @c5n . ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto! @rialjorge pic.twitter.com/04c6Lywjh5

Los motivos de la renuncia de Jorge Rial

"Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto", agregó, haciendo referencia al grave episodio cardíaco que sufrió en 2023.



"En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer", explicó el conductor.

"Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie", cerró Rial.

Desde la emisora, publicaron un mensaje de despedida en redes sociales: "¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!".