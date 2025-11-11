El polémico posteo de Alpine que hizo estallar a los fanáticos de Colapinto

Las redes sociales de la escudería francesa se llenaron de reproches luego de una imagen que generó el rechazo de los seguidores del argentino

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para 2026 durante el GP de Brasil.

A pesar de la alegría por la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2026 , las redes sociales de Alpine se llenaron de reproches por un reciente posteo que generó fuerte rechazo en los fanáticos del pilarense. Desde la escudería francesa compartieron una imagen que pretendía transmitir el esfuerzo ante la adversidad, pero la reacción fue negativa .

Tras los dos puntos sumados por Pierre Gasly durante el Gran Premio de Brasil , uno en la sprint y otro en la carrera principal, las cuentas oficiales del equipo compartieron los números de las carreras más recientes, en las que no lograron sumar ningún punto desde el GP de Bélgica en adelante .

La actuación de Gasly en San Pablo fue memorable y cortó la sequía de Alpine, que se estableció como el peor auto de la temporada y tuvo varias actuaciones con ambos pilotos batallando por no quedar en la última posición de la parrilla.

Durante la tarde del lunes, las redes sociales de la escudería francesa publicaron el posteo que pretendía transmitir un mensaje de perseverancia de cara al final de la temporada , con la intención de demostrar que no todo está perdido. No obstante, las imágenes dieron a entender otro mensaje y la respuesta fue negativa.

"Dale, poné segunda", parece decirle Franco Colapinto a Pierre Gasly, que empuja el mini Alpine para que el francés lo arranque.

“Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base, y para las tres últimas rondas de esta temporada”, escribieron.

En la parte superior de la imagen, aparece Colapinto con 0 puntos y las banderas de los últimos 7 Grandes Premios (Hungría, Países Bajos, Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México), mientras que debajo figura Gasly con 2 puntos y la bandera de Brasil.

Embed Step by step. Despite our focus being on 2026, we're still not giving up.



A small haul of points to take back to base, and into the final three rounds of this season pic.twitter.com/6pNwin3Ihb — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 10, 2025

Los fanáticos no tardaron en responder y reprocharle al equipo de tener “poco tacto” con el contexto de la situación luego del gran apoyo de los argentinos en Interlagos, evidenciando malestar con la comunicación del equipo.

Una injusta comparación

Justamente en Brasil llegó la confirmación de Colapinto para la próxima temporada, anuncio que no solamente le brinda la tranquilidad de tener asegurado su lugar en la F1 por primera vez, sino que también le quita una presión constante para las carreras.

La reacción de sus fanáticos se debe a, aunque sea un error de comunicación, la injusta comparación entre los pilotos, debido a que el francés corrió todo el año con su futuro asegurado (llegó a Alpine en 2023 y tiene contrato hasta 2028), mientras que el joven de 22 años recién pudo respirar aliviado el pasado viernes.

A su vez, los seguidores de Colapinto aprovecharon la ocasión para reclamar los numerosos errores en las detenciones en boxes del 43 y la falta de decisión de Alpine en Países Bajos, donde el equipo demoró en cambiar posiciones y el argentino finalizó 11º, a un paso de los puntos.